Қазақстан ТМД елдерімен бірлесіп шегірткеге қарсы күреспек
АСТАНА. KAZINFORM — ТМД-ға мүше елдердің шегіртке залалының алдын алу бойынша келісім жобасы әзірленді. Құжат жобасы «Ашық НҚА» порталында жарияланды.
Ауыл шаруашылығы министрлігі әзірлеген келісімнің мақсаты — қатысушы мемлекеттерде фитомониторинг және өсімдіктерді қорғау жөніндегі ұйымның бірлескен іс-қимылын үйлестіру және жүзеге асыру, шегірткеге қарсы өңдеуге дейін және одан кейін адам денсаулығы мен қоршаған ортаны сақтау.
— Келісім жобасын іске асыру шегірткенің ауыл шаруашылығы өнімдеріне зиян келтіру қаупін азайтуға бағытталған, — делінген құжатта.
Құжат жобасы 2025 жылғы 15 қыркүйекке дейін қоғам талқысына ұсынылып отыр.
Айта кетсек, еліміздің Ауыл шаруашылығы министрлігі шегіртке тектес зиянкестерге қарсы күрес науқанының сәтті аяқталғанын хабарлап отыр.
Еске сала кетсек, көрші Қырғызстанда шегірткемен күресте жаңа препарат қолданыла бастады.