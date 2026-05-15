Қазақстан ТРАСЕКА Үкіметаралық комиссиясына төрағалықты қабылдады
АСТАНА. KAZINFORM – ТРАСЕКА Үкіметаралық комиссиясының 18-ші отырысы аясында Қазақстан ТРАСЕКА Үкіметаралық комиссиясына төрағалықты қабылдады. Төрағалық кезеңінде халықаралық Еуропа – Кавказ – Азия көлік дәлізін одан әрі дамытуға және өңірдің транзиттік әлеуетін арттыруға бағытталған ауқымды міндеттерді іске асыру көзделіп отыр.
Негізгі бағыттардың бірі – ТРАСЕКА дәлізін дамытудың 2027–2036 жылдарға арналған стратегиясын әзірлеуді аяқтау. Қазақстан құжат жобасын қатысушы мемлекеттермен бірлесіп пысықтап, оны 2027 жылы Бішкекте өтетін ТРАСЕКА Үкіметаралық комиссиясының отырысында бекітуге ұсынуды жоспарлап отыр.
Көлік министрлігі мәліметінше, екінші басым міндет – ТРАСЕКА-ны реформалаудың жаңа тұжырымдамасын қабылдау. Құжат жаһандық цифрландыру, халықаралық логистикалық тізбектердің өзгеруі, жаңа технологиялар мен көлік түрлерін енгізу, сондай-ақ транзиттік тасымал көлемінің артуы жағдайында көлік дәлізін дамытудың заманауи тәсілдерін айқындайды.
Осы бағыттағы маңызды қадамдардың бірі – Астанада ТРАСЕКА елдерінің Бірыңғай транзиттік рұқсаты туралы келісімге қол қойылуы болды. Құжат автотасымалдаушыларға қатысушы мемлекеттердің аумағы арқылы қосымша ұлттық рұқсаттарды рәсімдемей-ақ жүк транзитін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Бұл халықаралық тасымал рәсімдерін жеңілдетіп, көлік бағыттарының тиімділігін арттыруға ықпал етеді.
Бүгінде келісімге Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжан және Украина қол қойды. Қалған мемлекеттер ішкі мемлекеттік рәсімдерді жүргізуді жалғастырып жатыр.
Қазақстанның төрағалығы кезеңінде басқа да қатысушы елдер келісімге қосылады деп жоспарланған.
Қазақстанның ТРАСЕКА-ға төрағалығы елдің Еуропа мен Азия арасындағы негізгі транзиттік-логистикалық хабтардың бірі ретіндегі рөлін одан әрі нығайтуға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар Үкіметаралық комиссиясының 18-отырысында ұйымның Бас хатшысы Асет Асавбаев алты жылдық қызметінің қорытындысын шығарып, ұйым аясында жүзеге асқан негізгі бастамалар мен жетістіктерді таныстырған еді.