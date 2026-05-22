Қазақстан тректегі велоспорттан халықаралық жарыста екі жүлде жеңіп алды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан құрамасы тректегі велоспорттан Германияның Людвигсхафен қаласында өтіп жатқан беделді халықаралық жарыста екі медаль қанжығалады.
Отандастарымыз омниум дисциплинасында жеңіс тұғырынан көрінді.
Илья Карабутов күміс жүлдеге ие болса, Максим Хорошавин қола жүлдегер атанды.
Бұл бәсекеде Германия өкілі Мориц Аугенштейн алтын медаль жеңіп алды.
Еске салсақ, бұдан бұрын «Астана» велошабандозы «Джиро д’Италияда» үшінші рет жүлдегер атанғанын жазғанбыз.