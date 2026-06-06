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    Қазақстан U19 құрамасы Еуропа чемпионатында Сербиядан басым түсті

    АСТАНА. KAZINFORM - Футболдан Қазақстан 19 жасқа дейінгі жасөспірімдер құрамасы Еуропа чемпионаты іріктеу кезеңінде Сербиядан басым түсті.

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    Фото: Қазақстан футбол федерациясы

    Отандастарымыз Салоники қаласында өткен тартысты кездесуде біздің футболшылар Сербия құрамасынан басым түсті.

    Ойынның 9-минутында-ақ шабуылшы Милованович дәл соққымен Сербияны алға шығарды. Қазақстан құрамасы сапынан 25-минутта Төре Исмағұлов таразы басын теңестірді. 

    Екінші таймның басында Қазақстан құрамасы бірден екі гол соқты. Алдымен 47-минутта Исмаил Бекболат өз құрамасын алға шығарса, 51-минутта дубль авторы атанды.

    Еске салсақ, іріктеудің алғашқы матчында біздің жасөспірімдер Португалия құрамасымен 1:1 есебімен тең түсті. Ал бүгінгі жеңістен кейін олар 4 ұпай жинап, өз іріктеу тобында бірінші орынға көтерілді.

    Енді отандастарымыз 9 маусымда үшінші ойынын Кипр құрамасына қарсы өткізеді.

    Еске салсақ, бұдан бұрын қазақстандық «Астана» және «Елімай» командаларының футболдан 2026 жылғы UEFA Конференция лигасы бірінші іріктеу кезеңіндегі ықтимал қарсыластары анықталды.

    Сербия Спорт Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
    Авторлар