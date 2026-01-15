Қазақстан UEFA Ұлттар лигасының жеребесі алдында бірінші себетке түсті
АСТАНА. KAZINFORM – Футболдан 2026/27 жылғы маусымдағы UEFA Ұлттар лигасы топтық кезеңінің жеребесі 12 ақпан күні тартылады.
Бұл турнирде Қазақстан құрамасы С лигасында сынға түседі. Жеребе алдында ұлттық бірінші себетке орналасты. Онда бізден өзге Исландия, Албания, Черногория бар.
Қазақстандық футболшылар 2024/25 жылғы маусымда В лигасында үшінші топта алты кездесудің бесеуінде жеңіліп, біреуінде тең ойнады. Салдарынан өз тобында төртінші орынды місе тұтып, қайтадан С лигасына түсіп қалды.
Жеребе алдындағы құрамалардың орналасуы төмендегідей:
А лигасы
Бірінші себет: Португалия, Испания, Франция, Германия.
Екінші себет: Италия, Нидерланд, Дания, Хорватия.
Үшінші себет: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия.
Төртінші себет: Уэльс, Чехия, Грекия, Түркия.
В лигасы
Бірінші себет: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.
Екінші себет: Швейцария, Босния және Герцеговина, Аустрия, Украина.
Үшінші себет: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.
Төртінші себет: Швеция, Солтүстік Македония, Солтүстік Ирландия, Косово.
С лигасы
Бірінші себет: Исландия, Албания, Черногория, Қазақстан.
Екінші себет: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения.
Үшінші себет: Беларусь, Фарер аралдары, Кипр, Эстония.
Төртінші себет: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.
D лигасы
Бірінші себет: Әзербайжан, Литва.
Екінші себет: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Лихтенштейн, Андорра.
Күнтізбе. Ұлттар лигасы-2026/27
1 тур. 24-26 қыркүйек 2026 жыл.
2 тур. 27-30 қыркүйек 2026 жыл.
3 тур. 30 қыркүйек-3 қазан 2026 жыл.
4 тур. 4-6 қазан 2026 жыл.
5 тур. 12-14 қараша 2026 жыл.
6 тур. 15-17қараша 2026 жыл.
Ширек финал, плей-офф -25-30 наурыз 2027 жыл.
