    Қазақстан UEFA Ұлттар лигасының жеребесі алдында бірінші себетке түсті

    АСТАНА. KAZINFORM – Футболдан 2026/27 жылғы маусымдағы UEFA Ұлттар лигасы топтық кезеңінің жеребесі 12 ақпан күні тартылады. 

    Фото: ҚФФ

    Бұл турнирде Қазақстан құрамасы С лигасында сынға түседі. Жеребе алдында ұлттық бірінші себетке орналасты. Онда бізден өзге Исландия, Албания, Черногория бар.

    Қазақстандық футболшылар 2024/25 жылғы маусымда В лигасында үшінші топта алты кездесудің бесеуінде жеңіліп, біреуінде тең ойнады. Салдарынан өз тобында төртінші орынды місе тұтып, қайтадан С лигасына түсіп қалды. 

    Жеребе алдындағы құрамалардың орналасуы төмендегідей:

    А лигасы

    Бірінші себет: Португалия, Испания, Франция, Германия.

    Екінші себет: Италия, Нидерланд, Дания, Хорватия.

    Үшінші себет: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия.

    Төртінші себет: Уэльс, Чехия, Грекия, Түркия.

    В лигасы

    Бірінші себет: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.

    Екінші себет: Швейцария, Босния және Герцеговина, Аустрия, Украина.

    Үшінші себет: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.

    Төртінші себет: Швеция, Солтүстік Македония, Солтүстік Ирландия, Косово.

    С лигасы

    Бірінші себет: Исландия, Албания, Черногория, Қазақстан.

    Екінші себет: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения.

    Үшінші себет: Беларусь, Фарер аралдары, Кипр, Эстония.

    Төртінші себет: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.

    D лигасы

    Бірінші себет: Әзербайжан, Литва.

    Екінші себет: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Лихтенштейн, Андорра.

    Күнтізбе. Ұлттар лигасы-2026/27

    1 тур. 24-26 қыркүйек 2026 жыл.

    2 тур. 27-30 қыркүйек 2026 жыл.

    3 тур. 30 қыркүйек-3 қазан 2026 жыл.

    4 тур. 4-6 қазан 2026 жыл.

    5 тур. 12-14 қараша 2026 жыл.

    6 тур. 15-17қараша 2026 жыл.

    Ширек финал, плей-офф -25-30 наурыз 2027 жыл.

    Еске салсақ, бұдан бұрын «Реал Мадрид» Испания кубогында төменгі лиганың командасынан жеңіліп қалғанын жазған едік. 

    Тегтер:
    турнир Спорт Қазақстан құрамасы Футбол
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
