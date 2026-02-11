Қазақстан UEFA Ұлттар лигасының жеребесінде бірінші себетке түсті
АСТАНА. KAZINFORM - Футболдан Қазақстан құрамасы 2026/27 жылғы UEFA Ұлттар лигасының жеребесінде С лигасының бірінші себетіне енді.
Бұл жөнінде Қазақстан футбол федерациясы мәлім етті.
Жеребе тарту рәсімі 2026 жылы 12 ақпанда Брюссельде Қазақстан уақытымен 22:00-де басталады.
Жаңа маусымда 54 ұлттық құрама төрт лигаға бөлінеді. Қазақстан С лигасында бірінші себетте Исландия, Албания және Черногория құрамаларымен бірге орналасқан.
Ережеге сәйкес, С лигасында төрт құрамадан тұратын төрт топ құрылады. Әр құрама топтық кезеңде алты матч өткізеді: оның үшеуі үйде, қалған үшеуі сырт алаңда. УЕФА Ұлттар лигасының топтық кезеңі матчтары 2026 жылы қыркүйек айында басталады.
Матчтар алты турға бөлінген: халықаралық терезелер қыркүйек және қазан айларында, сондай-ақ қарашада болады.
Топ жеңімпаздары жоғары лигаға көтерілу үшін таласса, ал соңғы орын алған командалар өз орнын сақтап қалу үшін плей-офф матчтарын өткізеді.
2026/27 жылғы UEFAҰлттар лигасының барлық себеті:
A лигасы
1 себет: Португалия, Испания, Франция, Германия
2 себет: Италия, Нидерланд, Дания, Хорватия
3 себет: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия
4 себет: Уэльс, Чехия, Грекия, Түркия
B лигасы
1 себет: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
2 себет: Швейцария, Босния және Герцеговина, Аустрия, Украина
3 себет: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния
4 себет: Швеция, Солтүстік Македония, Солтүстік Ирландия, Косово
C лигасы
1 себет: Исландия, Албания, Черногория, Қазақстан
2 себет: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения
3 себет: Беларусь, Фарер аралдары, Кипр, Эстония
4 себет: Латвия немесе Гибралтар, Люксембург немесе Мальта, Молдова, Сан-Марино
D лигасы
1 себет: Әзербайжан, Литва, Гибралтар немесе Латвия, Мальта немесе Люксембург
2 себет: Лихтенштейн, Андорра\
Еске салсақ, бұдан бұрын Қазақстан футбол федерациясының кеңсесінде Қазақстан Премьер-лигасы 2026 жылғы маусымының күнтізбесін жасауға қатысты жеребе тарту рәсімі өтті.