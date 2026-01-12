KZ
    20:35, 12 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстан Ұлттық электронды кітапханасын қолданушылар саны 700 мыңнан асты

    АСТАНА. KAZIFORM — Ұлттық электронды кітапхана 2007 жылы ҚР Ұлттық академиялық кітапханасының негізінде ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің жобасы ретінде құрылған.

    электронды кітап
    Фото: Pexels

    Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәліметіне сәйкес, 2025 жылы кітапхана айтарлықтай көрсеткіштерге қол жеткізді.

    — Кітапхана қорында 64 тілде құжат сақталған, платформаны 122 елдің оқырмандары пайдаланады. Олардың қатарында Қытай, Ресей, АҚШ, Германия, Өзбекстан, Түркия, Нидерланд, Франция, Қырғызстан сынды елдер бар. Ал пайдаланушылар саны 718 955-ке жетті. Қазақстан Ұлттық электронды кітапханасы қорында кітаптар, мақалалар, диссертациялар және аудио-видео файлдар — жалпы 83 809 құжат жүктелген, — делінген хабарламада.

    Айта кетейік, барлық материалмен тіркелмей-ақ порталда танысуға болады.

    Бұдан бұрын Ұлттық электронды кітапхананы пайдаланушылар саны 44% артқанын жазған едік.

    ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Кітап Цифрлық Қазақстан
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
