Қазақстан Ұлттық Олимпиада комитеті спорт саласына жасанды интеллектіні енгізбек
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Ұлттық Олимпиадалық комитеті жасанды интеллектіні дамыту мәселелері бойынша QazAI қауымдастығымен ресми кездесу өткізді.
Кездесуге ҰОК бас хатшысы Әлімжан Ақаев, бас директоры Нұрлан Нөгербек, QazAI қауымдастығының төрағасы Темірлан Зиятов және төраға орынбасары Анар Төлеубаева қатысты.
Жиын барысында спорт саласына заманауи цифрлық технологиялар мен жасанды интеллектке негізделген шешімдерді енгізу мәселелері кеңінен талқыланды. Тараптар бұл бағыттардың мемлекет деңгейіндегі басымдықтарға толық сәйкес келетінін атап өтті.
Айта кетейік, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тапсырмасына сәйкес, 2026 жыл Қазақстанда Цифрландыру және жасанды интеллект жылы болып жарияланған.
Ынтымақтастықтың алғашқы практикалық қадамдарының бірі ретінде QazAI қауымдастығының сарапшылары Халықаралық Олимпиадалық комитеттің Olympic Solidarity бағдарламасы аясында жүзеге асырылатын спорт менеджерлеріне арналған білім беру жобаларына қатысады.
Атап айтқанда, 22-23 қаңтар күндері Назарбаев Университетінің Медицина мектебінде спорттағы жасанды интеллектіні қолдану және цифрлық трансформация тақырыбына арналған дәріс өткізу жоспарланып отыр.
Сонымен қатар тараптар Қазақстан Ұлттық Олимпиадалық комитетінің қызметін Халықаралық Олимпиадалық комитеттің жасанды интеллект саласындағы жаһандық күн тәртібімен үйлестіруге ерекше назар аударды. Қазіргі таңда ХОК Олимпиадалық қозғалыстың негізгі үдерістеріне жасанды интеллектіні жүйелі түрде енгізіп келеді.
Бұл бағыттарға спорттық деректерді талдау, басқарушылық шешімдерді қолдау, цифрлық сервистерді дамыту, спортшылардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ Olympic AI Agenda жаһандық стратегиясы мен Trustworthy AI Framework стандарттары аясында технологияларды этикалық әрі жауапты пайдалану қағидаттарын қалыптастыру кіреді.
Кездесу барысында спорттық ұйымдардың қызметін цифрландыруға бағытталған ішкі жасанды интеллект экожүйесінің тұжырымдамасы таныстырылды. Тараптар интеллектуалды медиа-мұрағат, мерзімдерді автоматты бақылау жүйелері секілді цифрлық құралдарды әзірлеу мәселелерін қарастырды.
Сондай-ақ спортшылардың кәсіби көрсеткіштері мен даму үдерісін нақты уақыт режимінде бақылауға, олардың мансаптағы әрбір кезеңіне кешенді талдау жүргізуге мүмкіндік беретін бағдарламалық өнімдер мен бірыңғай цифрлық профиль құру мәселесі негізгі басымдық ретінде аталды.
«Бүгінде Халықаралық Олимпиадалық комитет жасанды интеллектіні басқару тиімділігін арттыру мен спортшыларды қолдаудың маңызды құралдарының бірі ретінде қарастырып отыр. Біз үшін бастамаларымызды ХОК тәсілдерімен үйлестіріп, спортшылар мен спорт ұйымдарының мүддесіне қызмет ететін цифрлық жүйе қалыптастыру аса маңызды», – деді Әлімжан Ақаев.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар цифрлық бастамаларды бірлесіп дамытуға келісті. Сонымен қатар ортақ жобаларды жүзеге асырудың алдағы қадамдары айқындалды.
Айта кетейік, Жасанды интеллект туралы заң күшіне енді.