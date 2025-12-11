KZ
    11:10, 11 Желтоқсан 2025

    Қазақстан үстел теннисінен Сауд Арабиясындағы турнирде 9 медаль еншіледі

    АСТАНА. KAZINFORM – Сауд Арабиясының Даммам қаласында үстел теннисінен WTA Youth Contender атты ірі халықаралық турнир өз мәресіне жетті.

    Қазақстан үстел теннисінен Сауд Арабиясындағы турнирде 9 медаль еншіледі
    Фото: ҰОК

    Бұл жарыста Қазақстан құрамасы 9 медаль еншіледі.

    U11, жекелей сын

    2-орын - Аделя Алжанова

    3-орын - Шохина Миркодирова

    U13, жекелей сын

    1-орын - Жәния Бекмұхамбетова

    U15, жекелей сын

    2-орын - Алексей Маркин

    U15, аралас жұптық сын

    1-орын - Алексей Маркин / Айназ Әділгереева

    2-орын - Кирилл Берников / Арайлым Сапабек

    3-орын - Дагир Данияров / Жәния Бекмұхамбетова

    U19, аралас жұптық сын

    1-орын - Абдулла Мамай / Алиса Цвигун

    3-орын - Нұрбол Тоқтамыс / Елизавета Лаврова

    Еске сала кетейік, бұған дейін қазақстандық маманның үстел теннисінен 2026 жылы өтетін Азия ойындарында төрелік ететінін жазғанбыз. 

