11:10, 11 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Қазақстан үстел теннисінен Сауд Арабиясындағы турнирде 9 медаль еншіледі
АСТАНА. KAZINFORM – Сауд Арабиясының Даммам қаласында үстел теннисінен WTA Youth Contender атты ірі халықаралық турнир өз мәресіне жетті.
Бұл жарыста Қазақстан құрамасы 9 медаль еншіледі.
U11, жекелей сын
2-орын - Аделя Алжанова
3-орын - Шохина Миркодирова
U13, жекелей сын
1-орын - Жәния Бекмұхамбетова
U15, жекелей сын
2-орын - Алексей Маркин
U15, аралас жұптық сын
1-орын - Алексей Маркин / Айназ Әділгереева
2-орын - Кирилл Берников / Арайлым Сапабек
3-орын - Дагир Данияров / Жәния Бекмұхамбетова
U19, аралас жұптық сын
1-орын - Абдулла Мамай / Алиса Цвигун
3-орын - Нұрбол Тоқтамыс / Елизавета Лаврова
Еске сала кетейік, бұған дейін қазақстандық маманның үстел теннисінен 2026 жылы өтетін Азия ойындарында төрелік ететінін жазғанбыз.