Қазақстан волейболдан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатына қатысады
АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстан жасөспірімдер құрамасы волейболдан AVC Boys’ U18 Volleyball Championship 2026 турниріне қатысады.
ҚР ҰОК мәліметінше, қазақстандық волейболшылар «C» тобында өнер көрсетіп, Пәкістан, Таиланд, Қырғызстан құрамаларымен кездеседі.
Ұлттық құраманың тізімі төмендегідей:
- Булежан Торежан
- Данабек Нұрсұлтан
- Құнұрқұлжинов Дегдар
- Хасанов Ахметжан
- Қаршыға Нұржан
- Ахмет Мейрамбек
- Ботанов Ілияс
- Шалқыбай Арсен
- Серік Олинұр
- Ермеков Ернұр
- Қали Темірлан
- Әлімжанов Жамшид
- Баубеков Алан
- Бадауғали Нұрлыхан
Айта кетейік, турнир 12-18 шілде аралығында өтеді.
Қазақстандық параволейболшылар әлем чемпионатын айқын жеңіспен бастағанын жазған едік.