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    Ұлттық құрылтай

    Қазақстан волейболдан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатына қатысады

    АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстан жасөспірімдер құрамасы волейболдан AVC Boys’ U18 Volleyball Championship 2026 турниріне қатысады.

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    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, қазақстандық волейболшылар «C» тобында өнер көрсетіп, Пәкістан, Таиланд, Қырғызстан құрамаларымен кездеседі.

    Ұлттық құраманың тізімі төмендегідей:

    - Булежан Торежан

    - Данабек Нұрсұлтан

    - Құнұрқұлжинов Дегдар

    - Хасанов Ахметжан

    - Қаршыға Нұржан

    - Ахмет Мейрамбек

    - Ботанов Ілияс

    - Шалқыбай Арсен

    - Серік Олинұр

    - Ермеков Ернұр

    - Қали Темірлан

    - Әлімжанов Жамшид

    - Баубеков Алан

    - Бадауғали Нұрлыхан

    Айта кетейік, турнир 12-18 шілде аралығында өтеді.

    Қазақстандық параволейболшылар әлем чемпионатын айқын жеңіспен бастағанын жазған едік.

    Волейбол Спорт Жасөспірім Азия чемпионаты
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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