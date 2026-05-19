Қазақстан ЮНЕСКО-мен мәдени мұра саласындағы ынтымақтастықты кеңейтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада ҚР Премьер-министрінің орынбасары — Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның ЮНЕСКО Бас директорының мәдениет жөніндегі орынбасары міндетін атқарушы, ЮНЕСКО Бүкіләлемдік мұралар орталығының директоры Лазар Элунду Ассомомен кездесуі өтті.
ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше, кездесу барысында тараптар Қазақстан мен ЮНЕСКО арасындағы тарихи-мәдени мұраны сақтау, зерттеу және халықаралық деңгейде ілгерілету бағытындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылады.
Аида Балаева ЮНЕСКО өкіліне Астанада ЮНЕСКО аясында өтіп жатқан «Алтын Орда — дала өркениетінің үлгісі: тарих, археология, мәдениет, бірегейлік» атты халықаралық симпозиумға қатысқаны үшін алғыс білдірді.
Кездесуде Қазақстан Үкіметі ЮНЕСКО аясында мәдени мұраны сақтау және ілгерілету жөніндегі 2026–2028 жылдарға арналған кешенді жоспарды бекіткені атап өтілді. Бұл құжат жаңа номинацияларды әзірлеу, ғылыми зерттеулер мен білім беру базасын дамыту, мониторингтің заманауи технологияларын енгізу және халықаралық ынтымақтастықты нығайту бағытындағы жүйелі шараларды қамтиды.
Атап айтқанда, биыл Қазақстан посткеңестік кеңістіктегі елдер арасында алғаш рет мәдени және табиғи құндылықтарды қатар қамтитын аралас мұра номинациясын ұсынды.
Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасына сәйкес «Үстірт: Ландшафттар және аңшылық тұзақтар — арандар» атты номинациялық досье әзірленіп, ұсынылды. Бұл жұмыс археология, тарих, экология және табиғи мұраны қорғау салаларындағы қазақстандық және халықаралық сарапшылардың көпжылдық зерттеулері мен тығыз ынтымақтастығының нәтижесі, — деді Үкімет басшысының орынбасары.
Сонымен қатар Пусанда өтетін Бүкіләлемдік мұра комитетінің 48-сессиясы аясында Қазақстанның қатысуымен әзірленген екі номинация қаралады. Олар — «Маңғыстау түбегінің жартас мешіттері» және Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстанмен бірлесіп дайындалған «Жібек жолы: Ферғана — Сырдария дәлізі» номинациялары.
Аталған нысандардың Бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізілуі аймақтың ортақ мәдени мұрасын сақтауға және халықаралық мәдени ынтымақтастықты одан әрі дамытуға қосылған маңызды үлес болмақ.
Бұдан бөлек, ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі аймақтағы мүдделі мемлекеттермен бірлесіп, «Жібек жолы: Еділ — Каспий дәлізі» трансұлттық номинациясы бойынша жұмыстың жаңа кезеңін бастауға және осы үдерісте белсенді үйлестіруші болуға дайын екенін білдірді.
Өз кезегінде Лазар Элунду Ассомо Қазақстан мен ЮНЕСКО арасында кең ауқымды бағыттар бойынша нәтижелі қарым-қатынас қалыптасқанын атап өтті. «Жібек жолы: Еділ — Каспий дәлізі» трансұлттық номинациясы бойынша жұмысты үйлестіру бастамасына тоқтала келе, ол Қазақстанның әлеуеті жоғары екенін және бес қатысушы ел арасында осы бағдарламаның көшбасшысына айнала алатынын жеткізді. Оның айтуынша, бүгінгі симпозиумның өткізілуі де осы мүмкіндіктің айқын дәлелі.
Бұдан бұрын Элунду Лазар Алтын Орда — мәдениетаралық диалог пен мәдени әртүрліліктің тарихи үлгісі екенін айтты.