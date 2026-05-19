Қазақстан ЮНЕСКО тізіміне тарихи мұра нысандарын ұсынды
АСТАНА.KAZINFORM - Мемлекеттік кеңесші ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мұра орталығының директорымен кездесті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі – Қазақстан Республикасының ЮНЕСКО және ИСЕСКО істері жөніндегі ұлттық комиссиясының төрағасы Ерлан Қарин ЮНЕСКО Бас директорының мәдениет жөніндегі орынбасарының міндетін атқарушы – Дүниежүзілік мұра орталығының директоры Лазар Элунду Ассомомен кездесті.
Ерлан Қарин ЮНЕСКО-ның қолдауымен Астанада ұйымдастырылған «Алтын Орда дала өркениетінің моделі ретінде: тарих, археология, мәдениет, бірегейлік» халықаралық симпозиумына қатысқаны үшін Дүниежүзілік мұра орталығының басшысына ризашылығын білдірді.
Сондай-ақ басқосуда Қазақстан тарихы мен мәдениеті үшін айрықша маңызға ие мұра нысандарды ЮНЕСКО-ның халықаралық тізімдеріне енгізу мәселелері талқыланды.
Атап айтқанда, осы жылдың 19-29 шілде күндері Оңтүстік Кореяның Пусан қаласында өтетін жиында Қазақстанның қатысуымен екі номинация қарастырылатын болады.
Біріншісі – «Маңғыстаудың жерасты мешіттері». Аталған ұлттық өтінім аясында Бекет ата, Қараман ата, Шопан ата, Шақпақ ата және Сұлтан епе көрнекті ескерткіштері ұсынылған.
Екіншісі – «Жібек жолы: Ферғана – Сырдария дәлізі». Бұл – Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан мемлекеттері бірлесіп ұсынған трансұлттық номинация. Оның аясында еліміз тарапынан ЮНЕСКО тізіміне әлемге әйгілі Отырар, Сауран, Түркістан, Сығанақ, Жетіасар, Жанкент қалашықтары ұсынылды.
Мемлекеттік кеңесші Қазақстан ЮНЕСКО-мен ынтымақтастыққа ерекше мән беретінін және өзара тиімді әріптестікті нығайтуға мүдделі екенін атап өтті.
