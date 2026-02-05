«Қазақстан заңгерлер одағы» Конституция жобасын бүкілхалықтық референдумға шығару ұсынысын қолдады
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазақстан заңгерлер одағының» төрағасы Серік Ақылбай Конституция жобасын бүкілхалықтық референдумға шығару ұсынысына қолдау білдірді.
— Күні кеше «Қазақстан заңгерлер одағының» базасында еліміздің барлық өңірін қамтыған судьялар корпусын, нотариаттарды, жеке сот орындаушыларын, заң кеңесшілерін және ғылыми қауымдастықты біріктірген кеңейтілген сарапшылық талқылау өткіздік. Талқылау барысында кәсіби орта Конституция жобасын жекелеген түзетулер жиынтығы емес, Ата заңның тұжырымдамалық тұрғыдан жаңарған үлгі ретінде бағалады. Әсіресе, адам құқықтары мен бостандықтарын қорғауды күшейту, цифрлық кеңістіктегі құқықтық кепілдіктерді бекіту, білім беру мен ғылымды дамыту, сондай-ақ мемлекеттің зайырлы сипатын нақтылау мәселелері кең қолдауға ие болды, — деді ол Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның кезекті отырысында.
Оның айтуынша, бұл ұсыныстар заңгерлік қауымдастықтармен ғана емес, азаматтардың да нақты сұранысымен үндесіп отыр.
— Сонымен қатар азаматтардан түскен орынды ұсыныстар да назардан тыс қалып жатқан жоқ. Олардың едәуір бөлігі жұмыс топтарында талқыланып, жобаға енгізілді. Бұл — қоғам мен мемлекеттің ашық әрі сындарлы диалогының айқын көрінісі. Сондықтан мен жобаны бүкілхалықтық референдумға шығару жөніндегі комиссия мүшелерінің ұсыныстарын қолдаймын, — деді Серік Ақылбай.
Бұдан бұрын Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин қолданыстағы Конституция мәтініне қатысты ғалымдардың ұсынысына қатысты пікір айтты.