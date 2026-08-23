Қазақстан жаңа институционалдық даму кезеңіне қадам басты — Доменико Палмиери
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан конституциялық реформадан кейін институционалдық дамудың жаңа кезеңіне қадам басып отыр. Бұл туралы Азия бойынша Италия институтының бас хатшысы Доменико Палмиери мәлімдеді.
Бас хатшының айтуынша, елде болып жатқан өзгерістер Қазақстанның одан әрі дамуы үшін маңызды мәнге ие.
— Бүгін Қазақстан үшін аса маңызды күндердің бірі. Конституциялық реформаны жүзеге асыру елдің болашағына жасалған маңызды қадам, — деді Доменико Палмиери.
Ол жаңа институционалдық тетіктерді енгізу жүйелі жұмысты және мемлекеттік құрылымдардың оларға бейімделуін талап ететінін атап өтті.
— Жаңа институционалдық өзгерістер іс жүзінде жүзеге асырылуы тиіс. Бұл дамудың жаңа кезеңінің бастауы, — деді сарапшы.
Палмиери сондай-ақ конституциялық өзгерістер мемлекеттік органдардың жұмысы мен әлеуметтік-экономикалық саланы қамтитынын атап өтті.
Оның пікірінше, Қазақстанның одан әрі дамуы жаңа ережелердің қаншалықты тиімді жүзеге асырылатынына байланысты болады.
— Жаңа Конституция алдағы өзгерістерге негіз қалайды. Ендігі маңызды міндет осы өзгерістердің іс жүзінде жүзеге асырылуын қамтамасыз ету, — деп қорытындылады Доменико Палмиери.
Бұған дейін ТМД байқаушылары дауыс беру нәтижелеріне ықпал етуі мүмкін бұзушылықтарды байқамағанын айтқан еді.