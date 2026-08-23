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    Қазақстан жаңа институционалдық даму кезеңіне қадам басты — Доменико Палмиери

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан конституциялық реформадан кейін институционалдық дамудың жаңа кезеңіне қадам басып отыр. Бұл туралы Азия бойынша Италия институтының бас хатшысы Доменико Палмиери мәлімдеді.

    Доменико Палмиери
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Бас хатшының айтуынша, елде болып жатқан өзгерістер Қазақстанның одан әрі дамуы үшін маңызды мәнге ие.

    — Бүгін Қазақстан үшін аса маңызды күндердің бірі. Конституциялық реформаны жүзеге асыру елдің болашағына жасалған маңызды қадам, — деді Доменико Палмиери.

    Ол жаңа институционалдық тетіктерді енгізу жүйелі жұмысты және мемлекеттік құрылымдардың оларға бейімделуін талап ететінін атап өтті.

    — Жаңа институционалдық өзгерістер іс жүзінде жүзеге асырылуы тиіс. Бұл дамудың жаңа кезеңінің бастауы, — деді сарапшы.

    Палмиери сондай-ақ конституциялық өзгерістер мемлекеттік органдардың жұмысы мен әлеуметтік-экономикалық саланы қамтитынын атап өтті.

    Оның пікірінше, Қазақстанның одан әрі дамуы жаңа ережелердің қаншалықты тиімді жүзеге асырылатынына байланысты болады.

    — Жаңа Конституция алдағы өзгерістерге негіз қалайды. Ендігі маңызды міндет осы өзгерістердің іс жүзінде жүзеге асырылуын қамтамасыз ету, — деп қорытындылады Доменико Палмиери.

    Бұған дейін ТМД байқаушылары дауыс беру нәтижелеріне ықпал етуі мүмкін бұзушылықтарды байқамағанын айтқан еді.

    Құрылтай Сайлау-2026 Конституциялық реформа
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
    Авторлар