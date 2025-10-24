KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:33, 24 Қазан 2025 | GMT +5

    Қазақстан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында алғашқы алтын медалін жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан құрамасы Манама қаласында (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында тас жолдағы велоспорттан алтын медаль жеңіп алды.

    Қазақстан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында алғашқы алтын медалін жеңіп алды
    Фото: ҰОК

    Отандастарымыз жекелей уақытқа жарыс форматындағы аралас құрамдағы командалық эстафетада үздік нәтиже көрсетті.

    Бірінші кезеңнен кейін Қазақстан құрамасы уақыт бойынша үшінші орында келе жатқан. Алайда соңғы кезеңде спортшыларымыз қарқын қосып, мәреге бірінші болып жетті.

    Ұлттық құраманың сапында Кирилл Полышев, Данил Третьяков, Ринат Ерік, Ирина Ивановская, Валерия Кузнецова және Анель Ташбай өнер көрсетті.

    Алғашқы хаттама бойынша Иран құрамасы күміс, Тайбэй құрамасы қола медаль иеленген болатын.

    Кейін хаттама қайта қаралып, Иран командасы жарысты аяқтамаған деп тіркелді. Осыған байланысты Тайбэй екінші орынға көтеріліп, Қытай құрамасы үздік үштікке енді.

    Бұл жеңіс – Қазақстан құрамасының осы Азиададағы алғашқы алтын медалі.

    Айта кетейік, Астанада көркем гимнастикадан Grand Prix Alem бәсекесі басталды.

    Тегтер:
    Велоспорт Бахрейн Азия чемпионаты
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар