Қазақстан жастары дзюдодан Азия кубогінде 9 медаль жеңіп алды
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Макао аймағында дзюдодан жастар арасында Азия кубогі өтті. Аталған жарысты Қазақстан құрамасы 3 алтын, 3 күміс және 3 қола жүлдемен аяқтады.
Азия кубогіне 15 елден 180 жас татами шебері қатысты.
Алтын медаль:
Мұрат Ерхан (-60 кг)
Исатаев Нұрлан (-66 кг)
Өтеген Архат (-90 кг)
Күміс медаль:
Алмабек Абылай (-60 кг)
Слямжанов Әлішер (-90 кг)
Думанқызы Айымзада (+78 кг)
Қола медаль:
Абай Жанаділ (-60 кг)
Тұрсынбек Али (-90 кг)
Иботолла Аниса (-70 кг)
Айта кетелік Артём Матусевич академиялық ескек есуден әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды.