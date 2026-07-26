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    Қазақстан жастары дзюдодан Азия кубогінде 9 медаль жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Макао аймағында дзюдодан жастар арасында Азия кубогі өтті. Аталған жарысты Қазақстан құрамасы 3 алтын, 3 күміс және 3 қола жүлдемен аяқтады. 

    Қазақстан жастары дзюдодан Азия кубогінде 9 медаль жеңіп алды
    Фото: ҚДФ

    Азия кубогіне 15 елден 180 жас татами шебері қатысты. 

    Алтын медаль:

    Мұрат Ерхан (-60 кг) 
    Исатаев Нұрлан (-66 кг)
    Өтеген Архат (-90 кг)

    Күміс медаль:

    Алмабек Абылай (-60 кг) 
    Слямжанов Әлішер (-90 кг)
    Думанқызы Айымзада (+78 кг)

    Қола медаль:

    Абай Жанаділ (-60 кг)
    Тұрсынбек Али (-90 кг)
    Иботолла Аниса (-70 кг)

    Айта кетелік Артём Матусевич академиялық ескек есуден әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды

    Дзюдо Спорт
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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