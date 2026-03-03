Қазақстан жолдары су тасқынына дайын ба
АСТАНА. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Дархан Иманашев су тасқыны кезеңіне дайындық шаралары туралы баяндады.
— Су тасқыны кезеңіне дайындық кешенді түрде жүргізіліп жатыр. 2024-2025 жылдары мыңнан астам су өткізу құбырлары салынып, жөндеу жұмыстары жүргізілді. Осы жұмыстар нəтижесінде қауіпті учаскелер саны екі есеге қысқарды, — деді Д. Иманашев Үкімет отырысында.
Оған қоса, тасқынның алдын алу үшін жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп 219 карьер іске қосылған, инертті материалдар қоры қамтамасыз етілген.
Құм, топырақ, қиыршық тас пен кесектас секілді негізгі жол-құрылыс материалдары əзірленген.
Сонымен бірге, жолдарды басқару процесін автоматтандыру үшін цифрлық шешімдер енгізіліп келеді. Былтыр пилоттық жоба ретінде «Алматы–Қонаев» ақылы учаскесінде интеллектуалды көлік жүйесі тесттік режимде қосылды.
— Онда ЖИ элементтерін пайдалану арқылы жол-көлік оқиғаларын, жануарлардың жолға шығу фактісін, ауа райының өзгеруін жəне жол ережесін бұзғандарды анықтау көзделген. Дəл осындай шешімдер «Астана-Теміртау» жəне «Астана-Щучье» учаскелерінде енгізу жоспарланып отыр, — деді Д. Иманашев.
Айта кетейік, елімізде ақылы жолдар қатарына тағы 6 учаске қосылады. Ақылы жолда ақау анықталса, төлем уақытша тоқтатылады.