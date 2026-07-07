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    Қазақстан жүргізуші куәлігімен БАӘ-де көлік жүргізу үшін қандай құжаттар керек

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері жүргізуші куәліктерін өзара тану және айырбастау туралы меморандумға қол қойды, деп хабарлайды Polisia.kz.

    Қазақстандық жүргізуші куәлігі енді Ресейде жарамсыз
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Құжатқа 2026 жылғы 25 маусымда Абу-Даби қаласында екі елдің Ішкі істер министрліктері арасында қол қойылды. Меморандум 25 шілдеден бастап күшіне енеді.

    – Меморандумның негізгі мақсаты – Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері азаматтарының екі ел аумағында көлік жүргізуін жеңілдету және жүргізуші куәліктерін пайдалану мен айырбастау кезінде артық рәсімдерді азайту, – деді ІІМ әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Ақтоты Боранова.

    Құжат екі түрлі жағдайды қамтиды. Біріншісі – азаматтың басқа елге уақытша баруы. Яғни туристік, іскерлік немесе жеке сапар кезінде Қазақстан мен БАӘ бір-бірінің қолданыстағы ұлттық жүргізуші куәліктерін таниды.

    Осылайша, Қазақстан азаматы Біріккен Араб Әмірліктерінде жарамды қазақстандық жүргізуші куәлігімен автокөлік басқара алады.

    Екінші жағдай – Қазақстан азаматы БАӘ-ге тұрақты немесе ұзақ мерзімге қоныс аударып, тұруға ықтиярхат алған кезде. Мұндай жағдайда жүргізуші куәлігін емтихан тапсырмай-ақ айырбастауға мүмкіндік бар.

    – Бұл жеңілдік тек жеңіл автокөліктерге қатысты екенін ескеру қажет. Ал автобус, жүк көлігі және өзге де санаттар қабылдаушы мемлекеттің заңнамасына сәйкес қаралады, – деп атап өтті ведомство өкілі.

    Жүргізуші куәлігін айырбастау үшін:

    • тұруға ықтиярхат;

    • В немесе В1 санатындағы ұлттық жүргізуші куәлігі және азаматтың 18 жасқа толуы;

    • жүргізуші куәлігінің қабылдаушы мемлекеттің мемлекеттік тіліне ресми аудармасы;

    • медициналық тексерістен өту туралы құжат қажет.

    Бұл ретте ұлттық жүргізуші куәлігі иесінде қалады. Құзырлы органдар тек куәліктің айырбасталғаны туралы бір-бірін хабардар етеді.

    Шетелге шығар алдында баратын елдің заңнамасымен, соның ішінде жол қозғалысы ережелерімен алдын ала танысу ұсынылады.

    Айта кетейік, Астана мен Мәскеу арасында жүргізушісіз жүк көліктері қатынайды.

    БАӘ Жүргізуші Көлік
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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