    10:38, 28 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қазақстанда 28 наурызда шамдар бір сағатқа сөнеді

    АСТАНА. KAZINFORM — 28 наурызда Қазақстан тағы да жаһандық экологиялық бастаманың бір бөлігі болады, себебі елде «Жер сағаты» акциясы өтеді, деп хабарлайды Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметі.

    Астанада уақытша жарық пен су әрі жылу өшірілмек
    Фото: pexels

    — Жергілікті уақыт бойынша сағат 20:30–дан 21:30–ға дейін «Жер Сағаты» халықаралық экологиялық акциясына қосылыңыздар, биылғы тақырыбы елдегі экотуризмді дамыту болды. Бүгін сағат 20:30–да бүкіл елдегі үйлерде, кеңселерде және көшелерде шамдар бір сағатқа сөнеді, — делінген хабарламада.

    «Жер сағаты» акциясы — Дүниежүзілік жабайы табиғат қорының (бұдан әрі-WWF) қамқорлығымен өткізілетін жыл сайынғы халықаралық оқиға. Акция барысында WWF планетаның болашағына бей-жай қарамай, жарық пен тұрмыстық электр құралдарын бір сағатқа өшіруге шақырады; сонымен бірге әлемдегі ең танымал ғимараттар мен ескерткіштердің артқы жарығы сөнеді.

    Айта кету керек, «Жер сағаты» акциясы — планетадағы ең ауқымды экологиялық акция. Оған бүкіл әлем бойынша 2 млрд-тан астам адам қатысады, акцияға 180 елден 7 000 қаланың тұрғындары қосылады. 2026 жылы «Жер Сағаты» халықаралық акциясы 19-рет, Қазақстанда 17-рет өтеді.

    Акцияның мақсаты — планетаның табиғаты мен ресурстарына жауапкершілікпен қарау қажеттілігіне назар аудару. Жыл сайын елдегі акциялар кезінде символдық объектілерді жарықтандыру өшіріледі.

    Олардың ішінде:

    • «Байтерек» монументі

    • «Астана Опера»

    • Әзірет Сұлтан мешіті

    • Тәуелсіздік Сарайы

    • «Астана Арена» стадионы

    • «Алау» мұз айданы

    • «Қазақстан» қонақүйі

    • Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ және т. б.

    — Науқанды қолдау мүмкіндігінше қарапайым: 28 наурызда сағат 20:30–да шамдар мен электр құрылғыларын бір сағатқа өшіріңіз, — дейді мамандар.

    Бұдан бұрын Қазақстанда «Мөлдір бұлақ» ауқымды экологиялық акциясына 3,8 мың адам қатысқанын жазған едік.

    Айнұр Тумакбаева
    Соңғы жаңалықтар