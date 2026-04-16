    12:38, 16 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қазақстанда 3 энергоблок, 12 қазандық пен 5 турбина жөндеуде

    АСТАНА. KAZINFORM — Елімізде биыл 9 энергоблокты, 55 қазанды және 51 турбинаны күрделі жөндеу жоспарланған, деп хабарлайды Энергетика министрлігінің баспасөз қызметі.

    В Карагандинской области запущен новый энергоблок ГРЭС Топар
    Фото: Қазақмыс

    Қазіргі таңда 3 энергоблокта жөндеу жұмыстары басталды.

    — 12 қазандық жөнделіп жатыр, оның ішінде біреуінің жөндеуі аяқталды. Бір турбинаның жөндеуі аяқталып, тағы 5 турбина жөнделуде. Қалған жөндеу жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес кезең-кезеңімен жүзеге асатын болады, — делінген хабарламада.

    Министрлік атап өткендей, жүргізіліп жатқан жұмыстар энергетикалық жабдықтың сенімді және үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге, сондай-ақ алдағы жылыту маусымында халықты тұрақты жылумен жабдықтауға бағытталған.

    Осыған дейін Қазақстанда энергетикалық нысандарды қорғау үшін ақ хакерлер мен ЖИ-инженерлері даярланатынын жаздық.

    Айнұр Тумакбаева
