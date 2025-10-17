KZ
    Қазақстанда 36,8 млн тонна мал азығы дайындалды

    АСТАНА.KAZINFORM - 2025–2026 жылдардағы қысқы маусымға дайындық аясында ауыл шаруашылығы жануарларына арналған мал азығын дайындау жұмыстары қарқынды жалғасып жатыр.

    мал азығы
    Фото: АШМ

    Ауыл шаруашылығы министрлігі мәліметінше, жергілікті атқарушы органдардың деректері бойынша барлығы 36,8 млн тонна мал азығы дайындалды. Оның ішінде: пішен – 25 млн тонна (жоспардың 101,9%), сенаж – 1,9 млн тонна (112,8%),– шоғырланған жем – 3,4 млн тонна (62,2%), сүрлем – 2 млн тонна (99,1%), сабан – 4,4 млн тонна (95,8%).

    Пішен дайындау жоспарының орындалуы бойынша жоғары көрсеткіш Солтүстік Қазақстан (147%), Шығыс Қазақстан (116,0%), Алматы (105,6%), Жетісу (104,5%), Ақтөбе (103,2%), Қызылорда (103,2%) және Ұлытау (102,3%) облыстарында байқалды. Сенаж дайындау бағытында жақсы нәтиже Солтүстік Қазақстан (163%), Жамбыл (114,6%), Қостанай (107,7%), Алматы (107,5%) және Павлодар (105,0%) облыстарында тіркелді.

    Дайындалған мал азығының көлемі жануарларды толыққанды азықтандыруға, жоспарлы өнім мен төл алуға, сондай-ақ жалпы мал басының сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

    Жалпы республика бойынша мал азығымен қамтамасыз ету жағдайы тұрақты.

    Айта кетейік, еліміздің 8 облысы мен 1 қаласында мал азығы 100 пайыз дайын.

    Жемшөп Ауыл шаруашылығы Мал шаруашылығы
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
