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    Қазақстанда 46 градусқа дейін аптап ыстық болады

    АСТАНА. KAZINFORM – 11 шілдеде Қазақстанның 17 өңірінде ескерту жарияланды. Синоптиктер аптап ыстық, найзағай, бұршақ, жел, шаңды дауыл және жоғары өрт қаупі күтілетінін ескертті, деп хабарлайды «Қазгидромет» РМК.

    ыстық болады
    Фото: depositphotos.com

    Мамандардың мәліметінше, еліміздің бірқатар аймағында ауа температурасы 40 градустан жоғары көтеріледі. Ең жоғары көрсеткіш Маңғыстау облысында тіркелуі мүмкін.

    – 11-17 шілде аралығында Маңғыстау облысында күндіз өте қатты ыстық күтіледі, ауа температурасы 43-46 градусқа дейін көтеріледі. Түркістан облысында 40-43 градус, Қызылорда облысында 40-43 градус, Ұлытау облысында 40-41 градусқа дейін аптап ыстық болады, – делінген хабарламада.

    Ақтөбе облысында түнде батыста, солтүстікте және шығыста жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз батысы мен орталығында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл күтіледі. Желдің екпіні 18 м/с жетеді. 11-15 шілде күндері ауа температурасы 35-39 градусқа дейін көтеріледі.

    Алматы облысының таулы аудандарында өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел екпіні 20 м/с жетуі мүмкін. 11-15 шілдеде күндіз 35-39 градус ыстық күтіледі. 13-14 шілдеде қатты жауын-шашынға байланысты өзендерде су деңгейі көтеріліп, жекелеген аумақтарды су басу қаупі бар.

    Абай облысының солтүстігінде жаңбыр, найзағай және бұршақ күтіледі. Желдің екпіні 28 м/с дейін күшейеді. 12-15 шілде аралығында күндіз 35-39 градус ыстық болады.

    Ақмола облысының солтүстігі мен шығысында өткінші жаңбыр, найзағай және бұршақ болуы мүмкін. Жел екпіні 20 м/с жетеді. 11-15 шілдеде күндіз 35-39 градус, батысы мен оңтүстігінде 40 градусқа дейін қатты ыстық болжанып отыр.

    Атырау облысының батысы, солтүстігі және шығысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел 18 м/с дейін күшейеді. 11-16 шілдеде күндіз 35-39 градус ыстық болады.

    Жамбыл облысының таулы аудандарында жаңбыр мен найзағай, солтүстік-шығысында шаңды дауыл күтіледі. Жел екпіні 20 м/с жетеді. 11-14 шілдеде күндіз ауа температурасы 38-42 градусқа дейін көтеріледі.

    Жетісу облысының таулы аймақтарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел 20 м/с дейін күшейеді. 11-17 шілде аралығында 35-39 градус ыстық күтіледі.

    Батыс Қазақстан облысында жаңбыр, найзағай, бұршақ және екпінді жел болжанады. Жел жылдамдығы 20 м/с жетеді. Күндіз 35-38 градус ыстық болады.

    Қарағанды облысында жел екпіні 15 м/с дейін күшейеді. 11-15 шілде аралығында күндіз 35-39 градус ыстық сақталады.

    Қостанай облысының батысы мен солтүстігінде жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл күтіледі. Жел 20 м/с дейін күшейеді. 11-15 шілдеде күндіз 35-38 градус болады.

    Қызылорда облысында күндіз шаңды дауыл күтіледі. Жел екпіні 20 м/с жетеді. 11 шілдеде ауа температурасы 40-43 градусқа, 12-15 шілдеде 40-42 градусқа дейін көтеріледі.

    Павлодар облысында жаңбыр мен найзағай күтіледі. Жел 20 м/с дейін күшейеді. 12-15 шілдеде күндіз 35-38 градус ыстық болады.

    Солтүстік Қазақстан облысында жаңбыр, найзағай және тұман күтіледі. 12-15 шілдеде күндіз 35-39 градус ыстық болжанады.

    Түркістан облысының таулы аудандарында жаңбыр мен найзағай, батысы мен солтүстігінде шаңды дауыл күтіледі. Жел 20 м/с дейін күшейеді. 11-15 шілдеде күндіз 40-43 градус ыстық болады.

    Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде жаңбыр, найзағай және бұршақ болжанады. Жел екпіні 23 м/с дейін жетеді. 12-16 шілде күндері 35-38 градус ыстық болады.

    Астанада 11 шілде күні ауа температурасы 35-37 градусқа дейін көтеріледі.

    Алматыда 11-15 шілде аралығында 35-37 градус ыстық күтіледі.

    Шымкентте ауа температурасы 40-42 градусқа жетеді.

    – Аномалды ыстыққа байланысты еліміздің бірқатар өңірінде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады. Азаматтарға қауіпсіздік талаптарын сақтауға кеңес беріледі, – деп ескертті синоптиктер.

    Аптап ыстық Қазгидромет Ауа райы
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Авторлар