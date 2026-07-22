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    Қазақстанда 4739 адам донорлық ағза кезегінде тұр

    АСТАНА. KAZINFORM — Елімізде донорлық ағзаға мұқтаж 4739 адам трансплантация кезегінде тұр. Олардың 125-і — балалар.

    ағза доноры
    Фото: ДСМ

    Бұл туралы Республикалық трансплантология және жоғары технологиялық медициналық қызметтерді үйлестіру орталығының директоры Айдар Ситказинов мәлімдеді.

    — Қазіргі уақытта күту тізімінде 4739 реципиент бар. Оның басым бөлігі бүйрек трансплантациясына мұқтаж. Сонымен қатар бауыр, жүрек, өкпе, жүрек пен өкпені қатар трансплантациялауды, сондай-ақ көздің қасаң қабығын ауыстыруды қажет ететін пациенттер бар, — деді Айдар Ситказинов.

    Орталықтың мәліметінше, күту тізіміндегі 4739 пациенттің 4208-і бүйрек, 293-і бауыр, 208-і жүрек және 30-ы өкпе трансплантациясын күтіп отыр.

    — Балалар арасында да трансплантацияға мұқтаждар аз емес. Қазір күту тізімінде 125 бала тіркелген. Оның ішінде 91 балаға бүйрек, 27-сіне бауыр, 6-уына жүрек және бір балаға өкпе трансплантациясы қажет, — деді орталық басшысы.

    Айдар Ситказиновтың айтуынша, Қазақстанда ағза трансплантациясын жасауға қажетті медициналық инфрақұрылым қалыптасқан. Елде 40-тан астам донорлық медициналық ұйым жұмыс істейді. 

    — Өңірлік және республикалық үйлестірушілер мен трансплантация орталықтары өзара бірлесіп жұмыс атқарады. Қазіргі таңда медициналық жағынан барлық мүмкіндік бар. Бұл бағытты реттейтін нормативтік-құқықтық актілер қабылданған. Бүгінде негізгі мәселе — донорлық ағзаның жетіспеуі, — деді спикер.

    Оның сөзінше, трансплантацияны күтіп жүрген азаматтардың барлығы І топтағы мүгедектігі бар науқастар санатына жатады және оларға мемлекет тарапынан әлеуметтік қолдау көрсетіледі.

    Айта кетейік, осыдан бір апта бұрын Астанада қайтыс болған донордан жүрек трансплантациясы сәтті жасалған еді.

    Ағза доноры Трансплантология Науқас ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Денсаулық
    Назерке Сүйіндік
    Назерке Сүйіндік
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