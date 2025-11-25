KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    12:15, 25 Қараша 2025

    Қазақстанда 50-ден астам жол учаскесі қауіпті деп танылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Еліміздің Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдай министрлігімен бірлесіп, жолдардың апат болуы мүмкін, қауіпті учаскелерін анықтау бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. Бұл туралы Көлік вице-министрі Мақсат Қалиақпаров Үкіметтегі брифингіде айтты.

    5 облыстағы республикалық жолдарда көлік қозғалысына шектеу енгізілді
    Фото: БҚО ТЖ

    – Қазақстан бойынша мұндай учаскелер 50-ден асады. Барлық өңірде жұмыс жүргізіліп жатыр. Тиісті белгілер орнатылып, ҚР ІІМ, біздің тиісті қызметтер және ТЖМ тарапынан ерекше бақылау қамтамасыз етілген, – деді ол.

    Спикердің айтуынша, жылдамдық режимі де реттеліп жатыр. Сонымен бірге, спикер жолдарды жаңғырту бойынша жыл сайын ауқымды шақырым қамтылатынын атап өтті.

    – Биыл 13 мың шақырым жол жөнделеді. Бұл жұмыс жоспарлы түрде жүргізіліп жатыр, – деді Мақсат Қалиақпаров.

    Мысал ретінде ол Ақтөбе облысындағы учаскені келтірді: тиісті жұмыстар аяқталғаннан кейін бұрын қауіпті саналатын бөлікте бірде-бір жол апаты тіркелмеген.

    Ал Көлік министрлігі Қарағанды – Алматы, Талдықорған – Өскемен және Ақтөбе –Атырау – Астрахань бағыттарын қоса алғанда, бірқатар жолға ақылы жүйе енгізуді жоспарлап отыр.

    Бүгін Алматы - Бішкек тасжолында 6 адам жол апатынан көз жұмды.

