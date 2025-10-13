Қазақстанда 50 мың АҚШ долларынан асатын валюталық операциялар бақылауға алынады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда 50 мың АҚШ долларынан жоғары сомаға жасалатын валюталық операциялар бойынша деректер мемлекеттік кірістер органдары мен Ұлттық банк арасында алмасып отырады.
Атап айтқанда Қаржы министрлігі «Мемлекеттік кірістер органдары мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің валюталық операциялары бойынша ақпарат пен мәліметтер беру жөніндегі өзара іс-қимыл қағидаларын белгілеу туралы» бұйрық жобасын әзірледі.
– 50 000 АҚШ долларынан асатын валюталық операциялар, соның ішінде тауарсыз мәмілелер, резидент еместердің табыстары және «Астана» халықаралық қаржы орталығының қатысушыларына қатысты операциялар бойынша ақпарат алмасу тәртібі көзделген, – делінген құжатта.
Ведомствоның мәліметінше, жобаның мақсаты Ұлттық банк пен мемлекеттік кірістер органдары арасындағы ақпарат алмасудың бірыңғай тетігін енгізу.
– Аталған бастама мемлекеттік кірістер органдарының ірі валюталық операциялар жөніндегі мәліметтерге дер кезінде қол жеткізуін қамтамасыз етеді, капиталдың заңсыз шығарылуын болдырмауға және жалған мәмілелердің алдын алуға мүмкіндік береді, – делінген министрлік хабарламасында.
Құжат «Ашық НҚА» порталында 28 қазанға дейін қоғамдық талқылауға шығарылды.
Айта кетейік, ҚР Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов шетелдік валютаның бағамы Қазақстандағы ең басты қаржы тетігі емес екенін айтқан болатын.