KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Қазақстанда 60 мыңға жуық педагог ЖИ-мен жұмыс істеуді үйренеді

    АСТАНА. KAZINFORM – Биыл Қазақстанда шамамен 60 мың педагог цифрлық сауат пен жасанды интеллектіге қатысты бағдарламалар бойынша оқудан өтеді. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігі Kazinform агенттігінің сауалына берген жауабында мәлім етті.

    AqylTech бағдарламасы 17 өңірдегі жастарға IT және жасанды интеллект бойынша оқытуды бастады
    Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

    Ведомствоның хабарлауынша, биыл мемлекеттік тапсырыс аясында мұғалімдердің жасанды интеллект саласындағы құзыретін дамытуға бағытталған 4 білім беру бағдарламасы іске асырылып жатыр.

    – Атап айтқанда, «Білім берудегі жасанды интеллект модельдері», «Жекелеген оқытуға арналған цифрлық технологиялар мен жасанды интеллектіні қолдану» курстары, сондай-ақ бастауыш сынып мұғалімдері мен шағын жинақты мектеп педагогтеріне арналған біліктілікті арттыру бағдарламалары, – деп хабарлады министрлік.

    Сонымен бірге, цифрлық сауат пен ЖИ негіздері тақырыптары «Өрлеу» орталығының барлық білім беру бағдарламаларына енгізілген.

    – Биыл «Өрлеу» орталығы жүргізіп жатқан 38 білім беру бағдарламасының барлығына педагогтердің цифрлық сауаты мен ЖИ негіздеріне қатысты тақырыптар кіріктірілді, – делінген ведомство ақпаратында.

    Министрлік мәліметінше, аталған бағдарламалар аясында ел бойынша шамамен 60 мың педагогты қамту жоспарланып отыр.

    Айта кетейік, Маңғыстауда 300-ден астам әйел-педагог робототехника тренері атанады.

    Білім Жасанды интеллект Мұғалім
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Авторлар