Қазақстанда «Әділет» партиясын құру бастамасын 947 азамат қолдады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда мемлекеттік тіркеуден өту кезеңіндегі «Әділет» саяси партиясын қолдау мақсатында 947 азамат өтініш берген. Бұл туралы партияның ұйымдастыру комитеті хабарлады.
Астанада өткен брифингіде ұйымдастыру комитетінің мүшесі Рауан Кенжеханұлы цифрлық платформа іске қосылғалы бері Әділет министрлігіне тіркелу үшін қажетті 5 000 өтініштің 947-сі жиналғанын мәлімдеді.
Өтініштердің басым бөлігі Қарағанды облысынан түскен — 196. Одан кейін Жетісу облысы — 188, Қостанай облысы — 130. Астанадан — 118 адам, Алматы қаласынан — 90 адам, Алматы облысынан 55 адам қолдау білдірген.
Басқа өңірлердегі көрсеткіштер төменірек: Қызылорда облысы — 27, Ақтөбе облысы — 20, Ақмола облысы — 18, Жамбыл және Маңғыстау облыстары — 15-тен, Түркістан облысы — 13, Абай облысы — 11, Батыс Қазақстан облысы — 10, Павлодар облысы — 7, Солтүстік Қазақстан және Атырау облыстары — 5-тен, Шығыс Қазақстан облысы — 4, Ұлытау облысы — 3.
Айта кетейік, партияны тіркеу үшін әр өңірден кемінде 200 қол жинау қажет.
Ұйымдастыру комитетінің тағы бір мүшесі Қарлығаш Жаманқұлованың айтуынша, партия қатарына қосылғысы келетін Қазақстан азаматтары www.adilet-partiyasy.kz сайтында электронды өтініш толтыра алады.
— Партияға ең алдымен 18 жасқа толған Қазақстан азаматтары мүше бола алады. «Саяси партиялар туралы» заңға сәйкес белгілі бір шектеулер бар. Мысалы, судьялар мен әскери қызметшілер партияға мүше бола алмайды. Ал қалған кәмелетке толған азаматтар өз қалауымен саяси партияларға қосылып, оларды қолдай алады, — деді ол.
Партия Әділет министрлігінде тіркелгенге дейін аталған платформа пилоттық режимде жұмыс істейді.
— Болашақта бұл платформа партия мүшелеріне арналған цифрлық инфрақұрылымға айналады. Онда біз нақты уақыт режимінде ақпарат алмасып, пікірталастар өткізіп, чаттар мен әлеуметтік желілер құра аламыз, — деп түсіндірді Қарлығаш Жаманқұлова.
Оның айтуынша, Қазақстанда саяси партиялардың мүшесі саналатын азаматтар саны 3 миллионға жетпейді. Соның салдарынан халықтың едәуір бөлігі саяси үдерістерден тыс қалып отыр.
Бұған дейін бастамашыл топ «Әділет» атты жаңа саяси партияның құрылатынын мәлімдеген еді.
Сонымен қатар Сенат төрағасы елде жаңа партиялардың құрылуына қатысты пікір білдірді.