Қазақстанда ағаш материалдарын таңбалау жүйесі іске қосылмақ
АСТАНА. KAZINFORM - Аталмыш шара ағаштың көлеңкелі айналымын толықтай жоюға мүмкіндік береді, деп хабарлайды ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметі.
Министрліктің баспасөс қызметінің мәліметтеріне қарағанда, қазіргі уақытта елде мемлекеттік орман қоры аумағын қашықтан зондтау технологиялары белсенді түрде қолданылып келеді, бұл орманды заңсыз кесу жағдайларының қысқаруына мүмкіндік берді (2010 ж. – 664 жағдай, 2015 ж. – 522 жағдай, 2020 ж. – 386 жағдай, 2025 ж. – 197 жағдай).
Сонымен қатар, елде ормандарды заңсыз кесуді түбегейлі жою және ағаш материалдарын көлеңкелі айналымнан шығару мәселесі әлі де өзекті болып отыр.
- Осы мақсатта Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі ағаш материалдарын электрондық таңбалау бойынша халықаралық тәжірибені зерттеді, ол, атап айтқанда, беларус әріптестерге ағаштың көлеңкелі айналымын толықтай жоюға мүмкіндік берген.
Зерттеу қорытындылары бойынша «Қазақтелеком» АҚ-мен бірлесіп, елдегі ағаш материалдарының айналымын таңбалау және қадағалау жөніндегі ұлттық жүйені әзірлеу басталды, - делінген хабарламада.
Сондай-ақ онда 2025 жылғы 29 желтоқсанда «Семей орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты аумағында іске асырылған пилоттық жобаның нәтижелері талқыланғаны айтылады.
Қатысушылар ағаш материалдарының қадағалануын қамтамасыз етудің қолданыстағы тетіктерін, оларды одан әрі жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды, сондай-ақ реттеушілік әсерді талдауды жүргізудің негізгі аспектілерін қарастырып, пилоттық жүйені ауқымдау және ағашты таңбалауды бүкіл ел аумағында кезең-кезеңімен енгізуді ұсынды.
Осылайша, аталған жүйені мемлекеттік орман қорының бүкіл аумағында енгізу ағаштың заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл жасауда, ашықтықты арттыруда және орман ресурстарын ұтымды пайдалануды қамтамасыз етуде маңызды қадам болмақ.
Осыған дейін ел аумағынан ағаш материалдарының кейбір түрлерін әкетуге тыйым салынғаны туралы хабарланды.