    16:33, 30 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қазақстанда ақылы жолдардан жиналған қомақты қаражат қайда жұмсалып жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақылы жолдардан түскен қаражаттың негізгі бөлігі техника сатып алуға жұмсалып жатыр. Бұл туралы «Қазавтожол» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Дархан Иманашев мәлім етті. 

    ақылы жол
    Фото: "ҚазАвтоЖол" ҰК

    — Былтыр ақылы жолдардан 87 млрд теңге жиналды. 2026 жылғы жоспар аясында 97-100 млрд теңге жиналуы мүмкін. Ақылы жолдардан түсетін барлық кіріс автомобиль жолдарын күтіп ұстау мен дамытуға бағытталады, — деді Дархан Иманашев Орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз мәслихатында.

    Осы орайда ол автожолдарды күтіп ұстауға жиналған қаражаттың 30 пайызы жұмсалатынын айтты. Сонымен қатар 10 пайызы жолдардағы бейнебақылау камералары мен қызметкерлерге бағытталады.

    — Жалпы, қаражаттың басым бөлігін техника сатып алуға жұмсап келеміз. Мәселен, екі жылда 1200 арнайы техника сатып алдық. Ал биылғы жоспар аясында осындай 800 техниканы алмақпыз. Атап айтқанда, бізге 2 мыңға жуық техника керек. Сол себепті осы мәселеге ерекше назар аударып отырмыз, — деді компания басшысы.

    Бұған дейін хабарланғандай, елде су тасқыны қаупі бар жол учаскелері азайды.

    Руслан Ғаббасов
