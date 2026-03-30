Қазақстанда ақылы жолдардан жиналған қомақты қаражат қайда жұмсалып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Ақылы жолдардан түскен қаражаттың негізгі бөлігі техника сатып алуға жұмсалып жатыр. Бұл туралы «Қазавтожол» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Дархан Иманашев мәлім етті.
— Былтыр ақылы жолдардан 87 млрд теңге жиналды. 2026 жылғы жоспар аясында 97-100 млрд теңге жиналуы мүмкін. Ақылы жолдардан түсетін барлық кіріс автомобиль жолдарын күтіп ұстау мен дамытуға бағытталады, — деді Дархан Иманашев Орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз мәслихатында.
Осы орайда ол автожолдарды күтіп ұстауға жиналған қаражаттың 30 пайызы жұмсалатынын айтты. Сонымен қатар 10 пайызы жолдардағы бейнебақылау камералары мен қызметкерлерге бағытталады.
— Жалпы, қаражаттың басым бөлігін техника сатып алуға жұмсап келеміз. Мәселен, екі жылда 1200 арнайы техника сатып алдық. Ал биылғы жоспар аясында осындай 800 техниканы алмақпыз. Атап айтқанда, бізге 2 мыңға жуық техника керек. Сол себепті осы мәселеге ерекше назар аударып отырмыз, — деді компания басшысы.
