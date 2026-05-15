Қазақстанда алаяқтарға SIM-карта сатып отырған 61 адам ұсталды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда интернет-алаяқтық схемаларына көмектескен 61 адамның заңсыз әрекеті тоқтатылды. Бұл туралы ҚР ІІМ Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаментінің бастығы Жандос Сүйінбай ОКҚ алаңында мәлімдеді.
Оның айтуынша, олар SIM-карталар мен мессенджер аккаунттарын жаппай рәсімдеп, шетелдегі алаяқтық call-орталықтарға сатып отырған.
– «Anti-fraud» жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында 61 «активатор» анықталды. Олар SIM-карталар мен түрлі аккаунттарды тіркеп, интернет-алаяқтықпен айналысқан орталықтарға беріп отырған, – деді Жандос Сүйінбай.
ІІМ мәліметінше, бұл байланыс нөмірлері мен аккаунттар азаматтарды алдау кезінде пайдаланылған.
Сондай-ақ операция барысында заңсыз айналымнан 6,2 мың SIM-карта, 358 банк картасы және арнайы техникалық құрылғылар тәркіленген.
Айта кетейік, бұған дейін Украинада қазақстандықтарды алдаған 3 call-орталықтың жұмысы тоқтатылғаны хабарланған еді.