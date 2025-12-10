KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:20, 10 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстанда әлеуметтік мәні бар аурулар тізімі жаңартылады

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда әлеуметтік мәні бар аурулар тізімі жаңартылады, деп хабарлайды Астана қаласы әкімдігінің ресми сайты.

    Қазақстанда әлеуметтік мәні бар аурулар тізімі жаңартылады
    Фото: Астана әкімдігі

    Жаңартылған тізімге кіретін науқастар мемлекет есебінен тегін медициналық бақылау, дәрі-дәрмек және талдаулар алады.

    Жаңа тізімге мыналар кіреді:

    • Туберкулез;

    • ВИЧ-инфекция;

    • созылмалы вирустық гепатиттер мен бауыр циррозы;

    • қатерлі ісіктер;

    • психикалық және мінез-құлық бұзылыстары;

    • алғашқы 6 айдағы миокард инфарктісі;

    • жүйке жүйесінің дегенеративтік аурулары;

    • орталық жүйке жүйесінің демиелинизациясы;

    • сирек кездесетін аурулар;

    • эпилепсия;

    • инсульт (1 жылға дейін).

    Еске сала кетейік, бұған дейін елімізде 9 айдың қорытындысы бойынша мыңнан астам нәрестеден көз ауруы анықталғанын жазғанбыз. 

    Тегтер:
    Қатерлі ісік Медицина Науқас Дәрі-дәрмек Туберкулез
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар