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    Қазақстанда алкогольсіз сусындар өндірісі 17%-ға артты

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы қаңтар-мамыр айларының қорытындысы бойынша Қазақстанда 1,6 млрд литр минералды су мен алкогольсіз сусын өндірілді. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы мәлім етті. 

    сусындар
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 17%-ға көп. Ішкі нарықтағы өткізу көлемі 1,7 млрд литрге жетіп, 21% артты. Сонымен қатар алкогольсіз сусындар импорты 29,6% өсіп, 217,1 млн литрді құрады. Ішкі нарықтағы импорттық өнімнің үлесі 11,4% болды.

    — Экспорттың негізгі бөлігін дәстүрлі түрде қант немесе өзге де тәттілендіргіштер, сондай-ақ хош иістендіргіш және дәмдік қоспалар қосылған сулар мен басқа да алкогольсіз сусындар құрады. Есепті кезеңде осы өнім түрінің экспорты 172,8 млн литрге жетіп, ақшалай көлемі 75,5 млн АҚШ долларын құрады, — делінген хабарламада.

    Айта кетейік, Қазақстанда әр алтыншы бала күн сайын газдалған қантты сусын ішеді.

     

    Нарық Экономика Энергетикалық сусын Ұлттық статистика бюросы Отандық өндіріс Импорт
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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