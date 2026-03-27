Қазақстанда әр бесінші балада артық салмақ бар
АСТАНА. KAZINFORM – Елде балалар арасындағы артық салмақ мәселесі өзекті күйінде қалып отыр. 6-9 жас аралығындағы әр бесінші балада артық салмақ бар. Бұл туралы ҚР ДСМ Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының басқарма төрағасы Эрик Байжүнісов Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлім етті.
Оның айтуынша, осы жастағы балалардың 6,6%-ы семіздікке шалдыққан. Бұл артық салмақтың кең таралғанын көрсетеді.
Мамандар артық салмақтың себептерін халықаралық сарапшылармен бірге зерттеген. Сонымен қатар жүргізілген сауалнама нәтижесіне сәйкес, халықтың 77,6%-ы балалардағы артық салмақты қалыпты жағдай ретінде қабылдайды. Бұл алдын алу шараларының тиімділігін төмендетуі мүмкін.
Осыған байланысты Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы бірқатар ұсыныс әзірлеген.
– Біз Үкіметке және Денсаулық сақтау министрлігіне нақты шаралар ұсынып отырмыз. Соның ішінде қант қосылған сусындарға акциз енгізу бар. Бұл өнімдердің бағасына шамамен 100 теңге қосылады. Үш жыл ішінде осыдан шамамен 420 млрд теңге қаржы түсуі мүмкін, – деді Эрик Байжүнісов.
Оның сөзінше, жүргізілген талдау бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарнаманың 22%-ы қантты сусындарға, ал 17%-ы фастфуд өнімдеріне тиесілі екенін көрсеткен. Жиналған қаражатты семіздікпен және темекі шегумен күреске, сондай-ақ пайдалы өнім шығаратын өндірістерді қолдауға бағыттау ұсынылады.
Сондай-ақ, ол 1-7 сәуір аралығында елде денсаулық күндері аясында мектептерде ашық есік күндері өтетінін хабарлады. Шараға спортшылар мен қоғам өкілдері қатысып, оқушыларға салауатты өмір салты туралы ақпарат береді.
Айта кетейік, ҚР Денсаулық сақтау министрінің бұйрығына сәйкес 31 наурыздан бастап мектептерде тамақтану талаптары жаңартылып, тағам сапасына бақылау күшейтіледі.