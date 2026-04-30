Қазақстанда археологиялық жұмыстарға 5 жылдық лицензия енгізіледі
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау саласындағы заңнамалық өзгерістер мен олардың іске асырылу мәселелеріне арналған дөңгелек үстел өтті.
Кездесу барысында археологиялық және ғылыми-реставрациялық жұмыстардың сапасын арттыру, саладағы жауапкершілікті күшейту, ескерткіштердің сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ лицензиялау мен цифрландыру мәселелері талқыланды.
Іс-шараға ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі, ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі, Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институты, ҚР Ұлттық музейі, облыстық тарихи-мәдени мұраларды қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекция өкілдері, облыстық мәдениет басқармаларының басшылары және сала мамандары қатысты.
«Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» заңға енгізілген өзгерістер 2025 жылдың 26 желтоқсанында қабылданды. Бұл шара Мемлекет басшысының археология саласын ретке келтіру жөніндегі тапсырмаларын орындау мақсатында жүзеге асырылды.
ҚР Мәдениет және ақпарат вице-министрі Айбек Сыдықов өз сөзінде бұрын лицензия беру тәртібі, қазба жұмыстары мен табылған жәдігерлерге қатысты бірыңғай дерекқордың болмауы, сондай-ақ археологиялық материалдарды есепке алу мен тапсыру ісіндегі кемшіліктерге назар аударды. Жаңа өзгерістер ұлттық құндылықтарды қорғау, тарихи мұраны сақтау және ғылыми негізделген әдістерді енгізу үшін жасалған. Енді археологиялық және ғылыми-реставрациялық жұмыстар жеке-жеке лицензия негізінде жүргізіледі, ал лицензияның мерзімі 5 жылды құрайды.
Дөңгелек үстел барысында Қазақстанда 11 846 тарихи-мәдени ескерткіш тіркелгені хабарланды. Оның 8 877-сі археологиялық нысандарға жатады. Олардың ішінде 276 нысан республикалық маңызға ие, 10 нысан ЮНЕСКО тізіміне енген, ал тағы 26 нысанды тізімге қосу жұмыстары жүргізілуде. Бұл көрсеткіштер елдегі тарихи-мәдени мұраны сақтау және қорғау бағытындағы жұмыстардың ауқымын көрсетеді.
