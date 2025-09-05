Қазақстанда балалар қауіпсіздігі күшейтіліп, жаңа тәрбие бағдарламалары енгізіліп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Балалардың дамуы үшін қауіпсіз әрі жайлы орта қалыптастыру жөніндегі Президент тапсырмасын орындау мақсатында Үкімет тәрбие, құқық қорғау және бос уақытты тиімді ұйымдастыруды қамтитын кешенді шараларды іске асыруда.
Үкіметтің мәліметінше, жас ұрпақ бойында отаншылдық, әділеттілік және еңбекқорлық қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған жаңартылған бірыңғай тәрбие бағдарламасы – «Адал азамат» осы жұмыстың идеологиялық өзегіне айналды.
Балалардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету үшін кадрлық әлеует күшейтілді: қорғаншылық органдарының мамандарының саны 303-тен 896 адамға дейін артты. Бұл отбасылардың қажеттіліктеріне дер кезінде жауап беруге мүмкіндік береді.
- Білім беру мекемелерінде де физикалық қауіпсіздік шаралары нығайтылды. Бүгінде мектептердің 97 пайызы лицензияланған күзетпен келісімшартқа отырды, ал 98 пайызы турникеттермен жабдықталған, - деп жазылған ақпаратта.
Сонымен бірге қосымша білім беру саласы дамып келеді. Елімізде 2 142 қосымша білім беру ұйымы жұмыс істейді. Олар 3,3 млн баланы немесе балалардың 87,2 пайызын қамтиды. Бұл балалардың қабілеттерін дамытуға, сондай-ақ бос уақытын тиімді әрі қауіпсіз өткізуіне мүмкіндік береді.
Айта кетейік, еліміздегі балалардың әл-ауқат индексі 2,5 пунктке артты.