Қазақстанда бала өлімі азайды
АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстанда патронаждық қызметті дамытудың арқасында үйде балалардың өлімі 22 пайыз төмендеді. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады.
Жас балалардағы медициналық және әлеуметтік сипаттағы қауіптерді азайту үшін елде патронаттық қызметтің әмбебап прогрессивті моделі жетілдіріліп жатыр.
Патронаттық қызметтің және 4428 мейіргердің әрқайсысының күшеюінің арқасында үйдегі балалар өлімі 22%-ға қысқарды.
2024 жылы әмбебап патронаж бағдарламалары бойынша 25 мың орта медицина қызметкері оқытылды. Бұл балаларды стационарларға кеш жатқызу санын 3%-ға төмендетуге мүмкіндік берді.
Емханалар базасында 290 ерте даму және араласу орталығы ашылды, сондай-ақ 139 педиатриялық бөлімше құрылды.
Барлық өңірде көмектің сапасын арттыру үшін патронаждық бақылаудың әмбебап прогрессивті моделі және балалар жасындағы ауруларды интеграцияланған басқару бойынша оқу-әдістемелік орталықтар құрылды.
Бұған дейін Премьер-Министр ана мен бала өлімі азайғанын айтқан еді.
Жыл басынан бері елімізде ана өлімінің көрсеткіші 10%-ға, нәресте өлімі көрсеткіші 26%-ға төмендеді. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Үкімет отырысында айтты.