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    Қазақстанда балалар саны 6,9 миллионға жетті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда 0-17 жас аралығындағы балалар саны 6,9 миллионға жетті.

    балалар
    Фото: Kazinform

    Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, бұл республика халқының жалпы санының 33,6 пайызын құрайды.

    Балалардың 62,3 пайызы қалалық жерлерде, ал 37,7 пайызы ауылдық жерлерде тұрады.

    – Ұл балалардың үлесі 51,4 пайызды, қыз балалардың үлесі 48,6 пайызды құрайды, – делінген хабарламада.

    Ел бойынша балалар ең көп тұратын өңір – Түркістан облысы. Мұнда 910,4 мың бала тұрады.

    Сондай-ақ балалар саны бойынша Алматы қаласы екінші орында. Мегаполисте 688,9 мың бала тіркелген. Ал Алматы облысында 572,3 мың бала тұрады.

    – Бұл көрсеткіштер тиісінше республикадағы барлық балалардың 13,2, 10 және 8,3 пайызын құрайды, – деп мәлімдеді Ұлттық статистика бюросы.

    Соңғы бес жылда еліміздегі балалар саны 4,4 пайызға артқан.

    Айта кетейік, «Ұлттық қор – балаларға» жобасы аясында балаларға 2,3 млрд доллар бөлінді.

    Бала Ұлттық статистика бюросы Қоғам
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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