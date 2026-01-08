KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    11:15, 08 Қаңтар 2026

    Қазақстанда банктік қарыздар бойынша шекті мөлшерлеме белгіленді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің шекті деңгейлері айқындалды. Бұл туралы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мен Ұлттық банктің бірлескен қаулысында көрсетілген.

    Қазақстанда банктік қарыздар бойынша шекті мөлшерлемелер белгіленді
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Осылайша, банктік қарыздар бойынша ең жоғары жылдық мөлшерлемелер белгіленді: 

    – кепілсіз банктік қарыздар бойынша – 46%;

    – кепілмен қамтамасыз етілген банктік қарыздар бойынша – 35%;

    – ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша – 25%.

    Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар беретін микрокредиттер бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 46%-дан аспауы тиіс. 

    Ал мерзімі 45 күнге дейінгі және сомасы 45 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын микрокредиттер бойынша мөлшерлеме тәулігіне 0,3%-дан, ал жылдық есеппен 179%-дан жоғары болмауы қажет. 

    Бұған дейін Мәжіліс банктер туралы заңға Сенат жаңа редакцияда ұсынған баптармен келіскенін жазғанбыз.

    Тастан Тоянов
