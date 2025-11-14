KZ
    21:44, 14 Қараша 2025

    Қазақстанда базалық мөлшерлеменің төмендеуін қашан күтуге болады — қаржыгер пікірі

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының төрайымы Елена Бахмутова елдегі базалық мөлшерлеме туралы пікір білдірді.

    Глава Ассоциации финансистов Казахстана
    Фото: Видеодан скрин

    Kazinform тілшісіне берген жауабында Елена Бахмутова алдағы 6–9 айда базалық мөлшерлеменің төмендеуі екіталай екенін айтты.

    — Меніңше, кем дегенде алдағы 6–9 айда базалық мөлшерлеменің төмендеуі күтілмейді. Жаңа Салық кодексінің енгізілуіне байланысты қысқа мерзімді болса да, инфляцияның өсуі күтіледі. Алдын ала есеп бойынша 2–2,5%. Мұндай жағдайда Ұлттық банк базалық мөлшерлемені төмендетсе, қисынсыз болар еді. Салық кодексінің әсері әлсірегеннен кейін өзгерісті күтуге болады. Бірақ бұл 2026 жылдың соңына қарай болуы мүмкін, — деді ол.

    Еске салайық, 2025 жылдың қазан айында Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ақша-кредит саясаты комитеті базалық мөлшерлемені +/- 1 п. т. дәлізімен жылдық 18% деңгейінде белгілеу туралы шешім қабылдады.

    Алматыда өткен Қазақстан қаржыгерлерінің XIII конгресінде Ұлттық Банк төрағасы Тимур Сүлейменов жоспарланған салық және бюджет реформалары инфляцияға қалай әсер ететінін айтты.

