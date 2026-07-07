Қазақстанда бір айда 125 сыбайлас жемқорлық дерегі тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM – Ұлттық қауіпсіздік комитетінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі маусым айында 125 сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты тіркеді.
Ведомство мәліметінше, анықталған сыбайлас жемқорлық фактілерінің басым бөлігі парақорлыққа қатысты – 97 жағдай тіркелген.
Сонымен қатар 9 алаяқтық, 8 лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану, 7 жымқыру, 3 қызметтік жалғандық жасау және 1 билікті асыра пайдалану дерегі анықталды.
Қылмыстық істер бойынша 67 адам күдікті деп танылды.
ҰҚК мәліметінше, 149 қылмыстық істі тергеу аяқталып, оның 129-ы сотқа жолданды.
– Аяқталған қылмыстық істер бойынша анықталған залал сомасы 4,7 млрд теңгені құрады. Оның ішінде 2,1 млрд теңге бюджетке қайтарылды. Сондай-ақ құны 971,4 млн теңге болатын мүлікке тыйым салынды.
Осы бағыттағы жұмыстар жалғасуда, – деп мәлімдеді ҰҚК.
Айта кетейік, Түркістан облысында мектептің бұрынғы директоры сыбайлас жемқорлық үшін сотталды.