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    Қазақстанда бір айда 125 сыбайлас жемқорлық дерегі тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM – Ұлттық қауіпсіздік комитетінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі маусым айында 125 сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты тіркеді.

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    Фото: Freepik.com

    Ведомство мәліметінше, анықталған сыбайлас жемқорлық фактілерінің басым бөлігі парақорлыққа қатысты – 97 жағдай тіркелген.

    Сонымен қатар 9 алаяқтық, 8 лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану, 7 жымқыру, 3 қызметтік жалғандық жасау және 1 билікті асыра пайдалану дерегі анықталды.

    Қылмыстық істер бойынша 67 адам күдікті деп танылды.

    ҰҚК мәліметінше, 149 қылмыстық істі тергеу аяқталып, оның 129-ы сотқа жолданды.

    – Аяқталған қылмыстық істер бойынша анықталған залал сомасы 4,7 млрд теңгені құрады. Оның ішінде 2,1 млрд теңге бюджетке қайтарылды. Сондай-ақ құны 971,4 млн теңге болатын мүлікке тыйым салынды.

    Осы бағыттағы жұмыстар жалғасуда, – деп мәлімдеді ҰҚК.

    Айта кетейік, Түркістан облысында мектептің бұрынғы директоры сыбайлас жемқорлық үшін сотталды.

    Сыбайлас жемқорлықпен күрес ҚР ҰҚК Қоғам
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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