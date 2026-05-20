Қазақстанда бірқатар шай өніміне қойылған шектеу алынып тасталды
АСТАНА. KAZINFORM — Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті «Orda Trade Astana» ЖШС-нің бірқатар шай өнімін әкелу мен өткізуге қойылған шектеулердің күшін жойды.
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметіне сәйкес аталған шешім өнімнің өндірісі мен сатылымының барлық кезеңі бақылауда болғанын растайтын құжаттар мен санитариялық-эпидемиологиялық сараптама нәтижелері негізінде қабылданды.
— Шектеулер Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 38-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына сәйкес алынып тасталды, — делінген комитет хабарламасында.
Өнімдер тізбесіне мыналар енгізілді:
- «Апамның шәйі Premium gold»;
- «Орда Кения»;
- «Аль-Кайрат шәйі Premium gold».
