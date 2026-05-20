KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Қазақстанда бірқатар шай өніміне қойылған шектеу алынып тасталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті «Orda Trade Astana» ЖШС-нің бірқатар шай өнімін әкелу мен өткізуге қойылған шектеулердің күшін жойды.

    Бауырсақ шай Чай баурсаки
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметіне сәйкес аталған шешім өнімнің өндірісі мен сатылымының барлық кезеңі бақылауда болғанын растайтын құжаттар мен санитариялық-эпидемиологиялық сараптама нәтижелері негізінде қабылданды.

    — Шектеулер Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 38-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына сәйкес алынып тасталды, — делінген комитет хабарламасында.

    Өнімдер тізбесіне мыналар енгізілді:

    • «Апамның шәйі Premium gold»;
    • «Орда Кения»;
    • «Аль-Кайрат шәйі Premium gold».

    Осыдан бұрын Қазақстанда ең қымбат және арзан шай қай өңірде екенін саралап көрген едік.

    Азық-түлік Санитария Шай
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар