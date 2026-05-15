KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Қазақстанда дәрі-дәрмек сақтайтын жаңа қоймалар салынады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтауға арналған жаңа қоймалар салынады. Бұл туралы ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Тимур Мұратов ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында мәлім етті.

    Қазақстанда дәрі-дәрмек сақтайтын жаңа қоймалар салынады
    Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

    Оның айтуынша, қазіргі уақытта дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесінің тиімділігін арттыру және қойма жалдауға кететін шығынды азайту бағытында жұмыстар жүргізіліп жатыр.

    – Осыған байланысты Ақтөбе, Астана, Алматы, Шымкент, Ақтау және Семей қалаларында меншікті қоймалар салу жоспарланып отыр, - деді Тимур Мұратов.

    Вице-министрдің сөзінше, дәрілік заттарды сатып алу процесінің ашықтығын күшейту үшін логистикалық және функционалдық бақылаудың 40 параметрі енгізілген. Соның 15 параметрі 2024-2026 жылдар аралығында іске қосылған. 

    Ол бұл шаралар дәрі-дәрмек сатып алу жүйесін тиімді етуге және халықты қажетті препараттармен тұрақты қамтамасыз етуге мүмкіндік беретінін атап өтті.

    Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда тегін дәрі-дәрмекпен қамтылатындар саны 3,4 млн адамға жеткені хабарланған еді.

    Дәрі-дәрмек Медицина Қойма
    Венера Жоламанқызы
    Венера Жоламанқызы
    Авторлар