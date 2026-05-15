Қазақстанда дәрі-дәрмекке қатысты шағымдар 18%-ға азайды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда 2026 жылдың алғашқы тоқсанында дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге қатысты тұрғындар шағымы өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 18%-ға азайды. Бұл туралы ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Тимур Мұратов ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында мәлімдеді.
Оның айтуынша, былтыр осы кезеңде дәрі-дәрмекке қатысты 13 мың шағым тіркелсе, биыл бұл көрсеткіш 11 мыңға дейін төмендеген.
Вице-министр қазіргі уақытта дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесінің ашықтығы мен қолжетімділігін арттыру бағытында жұмыстар жалғасып жатқанын айтты.
– Биылғы ақпан айынан бастап Байланыс орталығы тәулік бойы жұмыс істеу режиміне көшті. Бұл тұрғындардың өтініштері мен сауалдарына жедел жауап беруге мүмкіндік берді, – деді Тимур Мұратов.
Сонымен қатар, азаматтарға дәрі-дәрмектің бар-жоғы туралы жедел ақпарат беру үшін Telegram мессенджерінде чат-бот іске қосылған. Вице-министрдің мәліметінше, сервис жұмыс істей бастағалы бері 200-ге жуық өтініш жедел қаралған.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда тегін дәрі-дәрмекпен қамтылатындар саны 3,4 млн адамға жеткені хабарланған еді.