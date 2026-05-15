    Қазақстанда дәрі-дәрмекке қатысты шағымдар 18%-ға азайды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда 2026 жылдың алғашқы тоқсанында дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге қатысты тұрғындар шағымы өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 18%-ға азайды. Бұл туралы ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Тимур Мұратов ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында мәлімдеді.

    ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ: 2026 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН САТЫП АЛУ ШЕҢБЕРІНДЕ ДӘРІ-ДӘРМЕКТІҢ БАҒАСЫ 50%-ДАН 300%-ҒА ДЕЙІН ТӨМЕНДЕДІ
    Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

    Оның айтуынша, былтыр осы кезеңде дәрі-дәрмекке қатысты 13 мың шағым тіркелсе, биыл бұл көрсеткіш 11 мыңға дейін төмендеген.

    Вице-министр қазіргі уақытта дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесінің ашықтығы мен қолжетімділігін арттыру бағытында жұмыстар жалғасып жатқанын айтты.

    – Биылғы ақпан айынан бастап Байланыс орталығы тәулік бойы жұмыс істеу режиміне көшті. Бұл тұрғындардың өтініштері мен сауалдарына жедел жауап беруге мүмкіндік берді, – деді Тимур Мұратов.

    Сонымен қатар, азаматтарға дәрі-дәрмектің бар-жоғы туралы жедел ақпарат беру үшін Telegram мессенджерінде чат-бот іске қосылған. Вице-министрдің мәліметінше, сервис жұмыс істей бастағалы бері 200-ге жуық өтініш жедел қаралған.

    Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда тегін дәрі-дәрмекпен қамтылатындар саны 3,4 млн адамға жеткені хабарланған еді.

    Венера Жоламанқызы
