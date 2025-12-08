Қазақстанда дәрілік заттарды таңбалау тетігі жаңартылады
АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау министрлігі дәрілік заттарды және медициналық бұйымдарды таңбалау мен оларды қадағалау жүйесінің қағидаларына өзгерістер әзірледі.
Аталған құжат Ашық НҚА порталында 23 желтоқсанға дейін қоғамдық талқылауға жарияланды.
Аталған өзгерістер «Тауарларды таңбалау және қадағалау» ақпараттық жүйесінің функционалын кеңейтуді көздейді.
Министрлік жаңа түзетулер енгізу арқылы елімізде дәрілік заттардың қозғалысын толық бақылауға мүмкіндік беретін аумақтық-ұйымдастыру бөлімшелерін құруды жоспарлап отыр. Бұл жаңалық логистикалық тізбектің әрбір нүктесінде препараттардың айналымын қадағалауды жеңілдетеді.
Сонымен қатар екі және одан да көп штрихкодтан тұратын тасымалдау қаптамасын қалыптастыру мүмкіндігі енгізілмек. Бұл әдіс сканерлеу кезінде техникалық қиындықтарды азайтады және фармацевтика нарығы қатысушылары үшін ыңғайлырақ болады.
Денсаулық сақтау министрлігі жаңартылған таңбалау және қадағалау тетіктері халықты сапасыз әрі жасанды дәрілерден қорғауға, мемлекеттік бақылаудың тиімділігін арттыруға және нарық ашықтығын күшейтуге бағытталғанын атап өтті.
— Жаңартылған механизмдер халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, дәрілік заттардың заңды айналымына бақылауды күшейтеді, — делінген ведомство хабарламасында.
Бұған дейін ДДҰ ұсынған өмірлік маңызды дәрілердің тізімінде бүгінгі таңда отандық препараттардың үлесі 37%-ға жететінін жазғанбыз.