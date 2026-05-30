Қазақстанда демалыс күндері ауа райы құбылмалы болады
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ 30 мамыр мен 1 маусым аралығына арналған ауа райы болжамын жариялады.
— Елдің солтүстігінде, оңтүстігінде және батысында атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты ауа райы құбылмалы болады — жаңбыр жауып, найзағай күтіледі, — делінген хабарламада.
Синоптиктердің болжамынша, 30-31 мамыр күндері Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе және Қостанай облыстарында қатты жаңбыр жауып, бұршақ түсуі және екпінді жел күтіледі.
Республиканың қалған аумағында жауын-шашынсыз ауа райы басым болады. Ел бойынша желдің күшеюі болжанады, ал оңтүстік өңірлерде шаңды дауыл болуы мүмкін.
Айта кетейік, Қазгидромет 30 мамырда қолайсыз ауа райына байланысты бірқатар өңірде ескерту жасады.