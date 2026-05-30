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    Қазақстанда демалыс күндері ауа райы құбылмалы болады

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ 30 мамыр мен 1 маусым аралығына арналған ауа райы болжамын жариялады.

    Қазақстанда демалыс күндері ауа райы құбылмалы болады
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — Елдің солтүстігінде, оңтүстігінде және батысында атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты ауа райы құбылмалы болады — жаңбыр жауып, найзағай күтіледі, — делінген хабарламада.

    Синоптиктердің болжамынша, 30-31 мамыр күндері Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе және Қостанай облыстарында қатты жаңбыр жауып, бұршақ түсуі және екпінді жел күтіледі.

    Республиканың қалған аумағында жауын-шашынсыз ауа райы басым болады. Ел бойынша желдің күшеюі болжанады, ал оңтүстік өңірлерде шаңды дауыл болуы мүмкін.

    Айта кетейік, Қазгидромет 30 мамырда қолайсыз ауа райына байланысты бірқатар өңірде ескерту жасады.

    Найзағай Ауа райы Жауын-шашын
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Авторлар