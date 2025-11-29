Қазақстанда экология саласындағы жаңа стандарттар бекітілді
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан жедел экологиялық және климаттық өзгерістер жағдайында табиғатты қорғау шараларын күшейтіп, экология саласындағы реттеу жүйесін жаңғыртып жатыр.
Қоршаған ортаның сапасын жақсарту және халық үшін экологиялық тәуекелдерді азайту мақсатында ҚР Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті 2060 жылға дейін көміртекті бейтараптыққа қол жеткізу стратегиясын іске асыруды қолдайтын бірқатар жаңа стандарттарды бекітті.
Құжаттар қалдықтарды басқару, климаттың өзгеруіне бейімделу, зиянды шығарындыларды азайту, айналмалы экономикаға көшу және ресурстарды тиімді пайдалану бойынша заманауи талаптарды қалыптастырады.
Бекітілген негізгі стандарттар:
1. ҚР СТ 4022-2025 «Қалдықтар. Қалдықтарды басқару. Қалдықтары аз технологияларға қойылатын талаптар».
Стандарт қалдықсыз немесе шартты түрде қалдықсыз өндірістерге қойылатын талаптарды айқындайды. Ол өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару технологияларына, қалдықсыз технологияларды енгізу қағидаттарына негіз болады. Бұл құжат тұрақты дамуға көшу үшін маңызды құрал болып саналады.
2. ҚР СТ ISO/TS 14092-2025 «Климаттың өзгеруіне бейімделу. Жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен қауымдастықтарға арналған бейімделуді жоспарлау бойынша талаптар мен нұсқаулық».
Стандарт климаттық, экологиялық және әлеуметтік жағдайларды ескере отырып, жергілікті деңгейде бейімделу жоспарларын әзірлеу процесін кезең-кезеңімен сипаттайды.
3. ҚР СТ ISO 14068-1 «Климаттың өзгеруін басқару. Таза нөлге көшу. 1-бөлім. Көміртекті бейтараптық» және ҚР СТ IWA 42 «Көміртекті бейтараптық жөніндегі нұсқаулық».
Бұл құжаттар парниктік газдар шығарындыларын жауапты басқаруға және ғылыми негізделген климаттық шешімдерді енгізуге арналған бірыңғай қағидаттарды белгілейді. Экологиялық ұйымдар мен ұлттық және өңірлік бақылау орталықтары үшін ортақ тәсілдер айқындалады.
4. ҚР СТ 4013-2025 «Айналмалы экономика. Тиімділікті өлшеу және бағалау».
5. ҚР СТ 4012-2025 «Айналмалы экономика. Терминдер, принциптер және енгізу бойынша ұсыныстар».
6. ҚР СТ ISO 4789-2025 «Жылу электр станцияларында сарқынды суларды тазарту және қайта пайдалану жөніндегі нұсқаулық».
Бұл стандарт ЖЭС-тердің су тұтынуын азайтуға және қоршаған ортаға теріс әсерді төмендетуге бағытталған. Құжат заманауи мембраналық, биологиялық және химиялық тазарту технологияларын енгізуді қарастырады.
- Жаңа экологиялық стандарттардың бекітілуі Қазақстанның жаһандық климаттық саясаттағы ұстанымын күшейтіп, экологиялық тәуекелдерді төмендетуге, ресурстарды тиімді пайдалануға және төмен көміртекті экономикаға көшуге жол ашады, - делінген министрлік ақпаратында.
Айта кетейік, Павлодар өңірінде экологиялық заңнама талаптарын бұзудың 77 дерегі анықталды.