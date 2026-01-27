Қазақстанда Еуразиялық экономикалық комиссияға қызметкерлерді іріктеу басталды
АСТАНА. KAZINFORM – Еуразиялық экономикалық комиссия қызметкерлерінің бос лауазымдарына орналасуға кандидаттарды біліктілік іріктеуге қатысу үшін құжаттарды қабылдау басталды.
Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі 2026 жылғы 5 ақпаннан бастап біліктілік іріктеуден өту үшін кандидаттардың құжаттары мен өтініштерін қабылдау ашылатынын хабарлайды.
Құжаттар мен өтініштерді қабылдау 2026 жылғы 31 наурызға дейін жүзеге асырылады.
Еуразиялық экономикалық комиссия (бұдан әрі - ЕЭК) қызметкерлерінің бос лауазымдарына орналасуға кандидаттарды біліктілік іріктеу Еуразиялық экономикалық комиссия қызметкерлерінің бос лауазымдарына орналасуға кандидаттарды біліктілік іріктеу қағидаларына сәйкес жүргізіледі (Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Сауда және интеграция министрінің 2022 жылғы 4 шілдедегі № 280-НҚ Бұйрығымен бекітілген).
Біліктілік іріктеу ЕЭК өткізетін бос лауазымдарға орналасуға конкурстық іріктеуге қатысқысы келетін Қазақстан Республикасының азаматтары қатарынан жүзеге асырылады.
Конкурсқа қатысуға 18 жаста толған азаматтар құқылы.
Біліктілік іріктеуге қатысу үшін кандидаттар уәкілетті органға келесі құжаттарды ұсынады:
1) ЕЭК құрылымдық бөлімшелері (бөлімшелері) көрсетіле отырып, ол бос лауазымдарға орналасуға үміткер болатын тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) қамтитын еркін нысандағы өтініш, пошталық мекенжайы, электрондық пошта мекенжайы, телефон нөмірі;
2) паспорттың немесе жеке куәліктің көшірмесі;
3) біліктілігін растайтын құжаттардың көшірмелері (кандидаттың жұмыс (қызмет) орны бойынша нотариалды немесе кадр қызметтерімен куәландырылады):
білім туралы, қосымша кәсіптік білім туралы, ғылыми дәреже, ғылыми атақ беру туралы құжаттар (болған жағдайда);
еңбек кітапшасы немесе еңбек қызметін растайтын құжаттар;
4) соттылығының жоқтығы туралы анықтама;
5) ЕЭК ресми сайтында жарияланған формат пен талаптарға сәйкес кандидаттың 2 (екі) фотосуреті қоса берілген сауалнамасы (1-қосымша).
Қатысушылар құжаттар топтамасын «Іріктеуге қатысу» белгісімен a.argyn@mti.gov.kz, a.sainov@mti.gov.kz электрондық мекенжайларға жіберу қажет.
Бос лауазымдар туралы ақпарат https://eec.eaeunion.org/comission/vacancies/ ресми сайтында «Бос орындар» бөлімінде орналастырылған,
Үміткерлерді бағалау нысаны – әңгімелесу.
Оң нәтиже берген жағдайда кандидатқа уәкілетті органның ұсынымы беріледі, оны кейіннен осы кандидат ЕЭК-ке ұсынады.
Уәкілетті органның ұсынымын алу ЕЭК-те бос лауазымға орналасу конкурсына қатысу үшін міндетті рәсім болып табылмайды, бірақ конкурстан өту кезінде ұсынымы бар кандидаттарға артықшылық беріледі.
ЕЭК қызметкерлерінің бос лауазымдарына орналасуға біліктілік іріктеу нәтижелері Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің интернет – ресурсында жарияланады.
Еске сала кетейік, осыған дейін Сенат қандастарға әлеуметтік қолдау көрсететін құжатты мақұлдағанын хабарлаған едік.