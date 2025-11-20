KZ
    Қазақстанда халықты тұмауға қарсы тегін вакциналау 40 пайызға жеткізілмек

    АСТАНА. KAZINFORM – 2027 жылы Қазақстанда тұмауға қарсы отандық вакцинаны жаппай өндіру жоспарланып отыр. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова мәлім етті.

    Зерттеу нәтижесі: COVID-19 вакцинасы қатерлі ісікпен күресуге көмектеседі
    Фото: ҚР Денсаулық сақтау министрлігі

    - Тұмауға қарсы вакцинаны Ресейден жеткіземіз. Тұмаудың таралуына қатысты тиісті талдау жасап, қай вирусқа тиімді әсер ететін екпені алдырамыз. Былтыр және биыл жеткізілген вакцинаның тиімділігі 90 пайыздан жоғары, - деді А. Әлназарова Kazinform тілшісіне берген сұхбатында.

    Сонымен қатар ол тұмауға қарсы екпені Қазақстан аумағында жасау жоспары жүзеге асып жатқанын айтты.

    - Бүгінде сертификаттау бойынша жұмыстар жүріп жатыр. 2027 жылы тұмауға қарсы отандық вакцинаны шығарып, өзімізде өндіретін болсақ, халықтың 30-40 пайызына дейін тегін екпемен қамтамасыз етуге мүмкіндік болады. Сондықтан министрлік алдында осындай міндет тұр, - деді ведомство басшысы.

    Айта кетейік, қазір ел халқының 10-11 пайызы жыл сайын тұмауға қарсы вакциналаумен қамтылып келеді.

     

    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
