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    Қазақстанда халықтың қанша пайызы темекі шегетіні белгілі болды

    АСТАНА.KAZINFORM - 2026 жылдың қаңтарында Ұлттық статистика бюросы ересек тұрғындар арасында темекіні тұтыну туралы кезекті жыл сайынғы сауалнама жүргізді.

    темекі
    Фото: Pixabay

    Сауалнама республиканың барлық облысын, сондай-ақ, Астана, Алматы және Шымкент қалаларын қамтыды. Оған 15 жастан асқан 12 000 үй шаруашылығының бір мүшесі қатысты.

    Нәтижелер көрсеткендей, зерттелген үй мүшелерінің жалпы санынан қазіргі уақытта халықтың 15,1% темекі шегеді, 2025 жылмен (17,5%) салыстырғанда 2,4 п.т. төмен.

    Ауылдық жерлерде темекі тұтынатындардың үлесі - 17,8%, қалалық жерлерде 14,0%. Темекі тұтынатындар арасында ерлер 30,5%, ал әйелдер - 4,9%.

    Темекі тұтынатын халықтың жалпы санының 98,6% өнеркәсіпте шығарылған темекі түрін шегеді, 0,4% электронды темекілер, 0,9% «IQOS», «GLO» тәрізді темекіні қыздыру құрылғысын, 0,1% темекі өнімдерінің басқа түрлерін тұтынады.

    Айта кетейік, Қазақстанның Қаржы министрлігі темекі өнімдерінің ең төменгі бөлшек сауда бағасын көтеруді көздейтін бұйрық жобасын әзірледі.

    ҰҚК Шекара қызметі темекі контрабандасының ірі партиясын анықтады.

    Темекі Статистика Қоғам
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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