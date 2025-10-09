KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:03, 09 Қазан 2025 | GMT +5

    Қазақстанда халықтың жартысынан көбі өмір сүру деңгейіне қанағаттанады

    АСТАНА. KAZINFORM — Халықтың өмір сүру сапасы туралы зерттеу нәтижелері жарияланды, деп хабарлайды Ұлттық статистика бюросының баспасөз қызметі.

    осень, күз, люди, адамдар, пешеход
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    — Үй шаруашылықтарына жүргізілген іріктемелі зерттеу көрсеткендей, халықтың 53,2%-ы өз өмір сүру жағдайларына қанағаттанатынын айтқан. Ал 46,3%-ы жартылай қанағаттанатынын білдірген. Ауылдық жерлерде өмір сүру жағдайына қанағаттанатындар (65,4%) қалалықтарға (51,7%) қарағанда көп. 2024 жылмен салыстырғанда өмір сүру жағдайларына қанағаттану деңгейі 52,5%-дан 53,2%-ға өскен, — делінген бюро хабарламасында.

    Денсаулыққа қатысты сұрақта респонденттердің 51%-ы өз денсаулығына қанағаттанатынын, 46,4%-ы жартылай қанағаттанатынын айтқан. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 1,5%-ға артқан (2024 жылы 49,5% болған).

    Материалдық тұрғыдан қарағанда, 73,6% адамдар өздерін орташа деңгейде қамтамасыз етілген деп санайды.

    Сауалнамаға қатысушылардың 65,8%-ы туыстары мен таныстарынан моральдық қолдау алатынына сенімді.

    Сонымен қатар, 73% адам өз болашағына сенімді және жағдайдың жақсаратынына үмітті.

    Бұдан бұрын елорда күніне арналған қызықты статистика жариялаған едік.

    Тегтер:
    Ауыл Ұлттық статистика бюросы Болашақ Денсаулық
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар